Guido Schäffer, un vénérable surfeur

Reconnu vénérable le 20 mai 2023 par le pape François, le Brésilien Guido Vidal França Schäffer (1974 - 2009) est une figure de sainteté qui ne devrait pas manquer d’inspirer de nombreux jeunes. Décédé tragiquement d’un accident de surf alors qu’il était au séminaire, il n’a eu de cesse de s’engager auprès des malades du sida et ceux des favelas de Rio de Janeiro.

Lors de son passage au Brésil en 1991, Jean Paul II avait rappelé avec force que le pays avait besoin de saints, « de nombreux saints » disait-il même. Il faisait alors référence au fait que la sainteté ne doit pas être quelque chose d’abstrait et d’éloigné mais au contraire une réalité bien ancrée dans le quotidien de chacun. En reconnaissant les vertus héroïques du du Brésilien Guido Vidal França Schäffer (1974-2009) le 20 mai 2023, le pape François a rendu cette nécessité très concrète tout en proposant un nouveau modèle qui ne manquera pas d’inspirer de nombreux jeunes.

Guido Vidal França Schäffer est né le 22 mai 1974 à Rio de Janeiro, dans une famille catholique. Il fait sa première communion à 9 ans et sa confirmation à 16 ans. Sa relation à Dieu, développée dans son enfance, grandit et s’affermit discrètement au fur et à mesure qu’il prend les grandes décisions de sa vie. Dans le quartier de Copacabana, dans lequel il a vécu jusqu’à son entrée au séminaire, il était particulièrement connu pour sa sociabilité et son goût du sport : le foot, le cyclisme, la montagne mais surtout le surf ! Guetter la meilleure vague, être en osmose avec la nature, ne pas hésiter à se dépasser… Autant d’aspects que Guido appréciait tout particulièrement dans cette pratique sportive.