Paraclet, huile de joie, Esprit de la grâce... Il existe plusieurs noms pour décrire le Saint-Esprit et son action.

Saint-Esprit, c’est sous ce terme qu’est désignée la troisième personne de la Trinité. Dans l’Ancien Testament, le mot hébreu qui désigne l’Esprit est « ruah », un terme qui signifie souffle. L’Esprit saint est aussi connu sous de nombreux autres noms : Esprit du Père, Esprit du créateur, Saint-Esprit de Dieu… Sans oublier, les noms des sept dons de l’Esprit saint formalisés par saint Thomas d’Aquin, comme Esprit de sagesse ou de force. Mais il existent d’autres noms peu connus pour désigner le Saint-Esprit. En voici une petite liste :

1 Paraclet

« Le Paraclet, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit », (Jn 14, 26).

Paraclet est un mot grec (paraklêtos). C’est un des noms donné par Jésus au Saint-Esprit, qui signifie consolateur, défenseur, avocat… Voilà ce que Jésus promet à ses disciples : un avocat qui les sort d’une difficulté en se portant à leurs côtés. Quelqu’un qui apporte la consolation de n’être pas seul dans l’épreuve, ou de trouver le soutien nécessaire pour en sortir. Il est comme un avocat qui souffle à l’oreille de son client sa défense. Il ne se tient pas à côté de lui pour parler à sa place. Mais il agit de l’intérieur, il souffle ce qu’il a à dire en le tenant fermement dans l’amour de Dieu.

2 Souffle Tout Puissant

« Tu envoies ton souffle, ils sont créés », (Ps 103, 30)

Le Saint-Esprit est souffle de vie, pneuma en grec. C’est le souffle vital que Dieu insuffle dans la narine d’Adam pour lui donner vie (Gn 2, 7). L’Esprit, c’est la puissance divine qui fait vivre et nous permet de trouver l’énergie et le désir de vivre.

3 Esprit d’Adoption

« Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur ; mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en lui que nous crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! », (Rm 8, 15).

L’Esprit saint nous régénère et nous place dans la famille de Dieu. Tous les chrétiens ont en effet reçu le Saint-Esprit (Rm 8, 9 ; 1 Corinthiens 12, 13).

4 Huile de joie

« Samuel prit la corne pleine d’huile, et lui donna l’onction au milieu de ses frères. L’Esprit du Seigneur s’empara de David à partir de ce jour-là. Quant à Samuel, il se mit en route et s’en revint à Rama », (1 Sm 16, 13).

Le symbolisme de l’onction d’huile est significatif de l’Esprit saint. Pour mieux comprendre ce symbolisme de l’huile, il faut se référer à des épisodes de l’Ancien Testament où celui qui est choisi est oint de l’huile. C’est le cas pour le roi David. Jésus-Christ signifie d’ailleurs « Oint » de l’Esprit de Dieu.

5 Défenseur

« Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit », (Jn 14, 25-26).

L’Esprit saint est Celui qui protège des difficultés, qui aide à se défendre contre l’adversité́ en inspirant les actes et les paroles nécessaires. Ainsi, le Saint-Esprit poursuit l’œuvre du Christ au milieu des hommes en demeurant en eux.

6 Consolateur Tout-Puissant

« Bien plus, l’Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L’Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables », (Rm 8, 26).

L’Esprit saint apporte la consolation dans l’épreuve et du soutien pour en sortir.

7 Esprit de la grâce

« Car la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l’impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance : la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus Christ », (Tite 2, 11-13).

La grâce désigne la bienveillance absolument gratuite que, de toute éternité, Dieu témoigne à l’homme, en toutes circonstances. L’Esprit saint est la grâce de Dieu qui nous est donnée pour nous rendre capable de vivre dans la sainteté. Sa voix nous dirige de l’intérieur

Shutterstock I fizkes

8 Hôte très doux de nos âmes

« Tous furent remplis d’Esprit Saint », (Ac 2, 4).

La tradition chrétienne appelle l’Esprit saint « l’hôte intérieur », celui qui habite en nous. Nous sommes rendus capables de porter la présence surnaturelle de Dieu au plus profond de notre être, ce qui autorise saint Augustin à dire : « Interroge tes entrailles : si elles sont remplies par la charité, tu as l’Esprit de Dieu ». Il est « plus intime à moi-même que moi-même », ajoute l’évêque d’Hippone.

9 Esprit de la promesse

« Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d’eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient », (Ac 2, 1-6).

La promesse de Jésus concernant le Saint-Esprit se réalise à la Pentecôte (Jn 14, 26). Cette promesse s’accomplit encore aujourd’hui, car celui qui invoque le nom du Seigneur reçoit le Saint-Esprit. Il le scelle pour le jour de la rédemption et le fortifie puissamment pour vivre la vie chrétienne (Ép 3, 16 ; 4, 30).

10 Esprit de vérité

« L’Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas ; vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous », (Jn 14, 17).

L’Esprit de Vérité nous conduit pour entrer dans la vérité tout entière, le Christ. « Je suis et le Chemin, et la Vérité et la Vie », (Jn 14, 6). « L’Esprit reçoit ce qui vient de Christ pour vous le faire connaître », indique encore saint Jean », (16, 15).

Dix courtes prières à l’Esprit saint :