Nouvelle inquiétude sur l’état de santé du pape François

Le pape François a annulé ce vendredi 26 mai au matin ses rendez-vous en raison d’un état fiévreux. « En raison d’un état fiévreux, le pape François n’a pas reçu en audience ce matin », a déclaré le porte-parole du Vatican Matteo Bruni. Le pape de 86 ans n’est actuellement pas à l’hôpital mais dans sa résidence Sainte Marthe du Vatican, selon les informations d’IMedia.

Ce matin, le pape François n’avait pas d’audience officiellement programmée – contrairement aux matinées ordinaires. La veille, jeudi 25 mai, il a eu huit rendez-vous le matin. L’après-midi, le Pape s’est rendu à l’institut pontifical Augustinianum, situé non loin du Vatican, pour participer à un événement du réseau éducatif Scholas occurrentes durant lequel il a échangé en espagnol avec des jeunes.

Même s’il n’avait pas de rencontres officielles à l’agenda ce matin, le pape aurait pu – comme il le fait couramment l’après-midi – recevoir des personnes de manière privée. Mais Matteo Bruni a expliqué que son état fiévreux avait empêché le pontife argentin de recevoir, sans donner plus d’explications. Les jours prochains, plusieurs rendez-vous officiels sont au programme du Pape. Dimanche, il doit célébrer la messe de la Pentecôte dans la basilique Saint-Pierre à 10h. Lundi, il doit notamment remettre le Prix Paul VI au président de la République italienne Sergio Mattarella.

Le pape François avait été hospitalisé fin mars à l’hôpital Gemelli de Rome pour une « infection respiratoire ». Il s’agissait de la deuxième hospitalisation du pape argentin en dix ans de pontificat. Il avait déjà séjourné dans cet hôpital romain en juillet 2021 pour une lourde opération du côlon, durant laquelle il s’était fait retirer 33 centimètres d’intestin. Son état de santé continue à susciter, depuis cette opération, de nombreuses inquiétudes et rumeurs contradictoires.

Le Pape a lui-même reconnu avoir mal supporté cette anesthésie générale et vouloir éviter une nouvelle opération, y compris pour son genou douloureux qui a fortement ralenti sa mobilité depuis un an et l’a contraint à rester en fauteuil roulant durant la plupart de ses déplacements.

