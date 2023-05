Mais que peuvent bien fêter les acteurs de The Chosen ?

Le tournage se poursuit pour la saison 4 de The Chosen, et d’après les réseaux sociaux des acteurs, l’ambiance est toujours aussi bonne et détendue. Si au total, ce sont sept saisons qui sont attendues pour retracer la totalité de la vie de Jésus – incarné par Jonathan Roumie, le réalisateur Dallas Jenkins vient de partager, ce mercredi 24 mai 2023, dans un message sur sa page Facebook, qu’il en était à pile la moitié du tournage global.

« Nous sommes aujourd’hui au 37e jour des 74 jours de tournage de la quatrième saison. Si vous êtes matheux, vous remarquerez que c’est la moitié de la saison, mais surtout que c’est la moitié des sept saisons » a-t-il ainsi partagé, avant d’ajouter :

« C’est impressionnant. Il est extraordinaire que, d’une part, il n’y a pas si longtemps, j’ai réalisé un court métrage dans une ferme de l’Illinois qui a mené à tout cela. D’autre part, je n’arrive pas à croire tout ce qui s’est passé depuis. Environ 240 jours de tournage, 12 heures par jour, avec des centaines d’acteurs et de membres de l’équipe. C’est incroyable ». « Si je pense à refaire cela (3,5 saisons) au cours des prochaines années, je me sens submergé et je ne sais pas comment je vais faire. Mais je n’y pense pas. J’avance chaque jour, l’un après l’autre, en m’investissant pour Dieu, pour les acteurs et l’équipe, et pour vous ». « Un jour à la fois, en espérant et en priant pour que notre travail ne soit pas vain. Que le travail que nous accomplissons chaque jour, indépendamment du temps, de l’humeur ou de nos capacités, aura pour résultat d’influencer les cœurs et les esprits pour le bien ». Avant de conclure, sans doute ému, « aujourd’hui, je suis simplement reconnaissant. À Dieu, bien sûr, pour nous avoir soutenus et pour m’avoir montré de plus en plus de choses sur son Fils. Mais aussi envers vous, qui nous donnez littéralement l’occasion de faire cela. Merci pour votre partenariat, et à dans trois saisons et demie de plus ! »