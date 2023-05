Dix courtes prières pour invoquer l’Esprit saint

"Sans l’Esprit, tout reste sans âme", estime le pape François. En effet, la difficulté à accueillir l'Esprit saint dans sa vie est un obstacle à la sainteté. Voici donc dix courtes prières pour l’invoquer et rendre grâce.

« Est-ce que je prie le saint Esprit ? Est-ce que je me laisse guider par lui, qui m’invite à ne pas me replier mais à porter Jésus, à témoigner de la primauté de la consolation de Dieu sur la désolation du monde ? », avait demandé le pape François aux fidèles, lors de de l’audience générale du 22 février 2023. Voilà une excellente question. Combien de fois prions-nous dans la semaine ou dans la journée la Vierge Marie, les saints, Jésus ou Dieu le Père ? Mais qu’en est-il de l’Esprit saint ? L’invoquons-nous avec autant d’intensité et de récurrence ?

Pourtant, l’Esprit saint anime la vie de chacun. C’est Lui qui, de l’intérieur, crie vers le Père et apprend à l’homme à imiter le Fils. « Sans l’Esprit, tout reste sans âme », estime le pape François. « Demandons-lui chaque jour d’allumer en nous sa lumière. Faisons-le avant chaque rencontre, pour devenir des apôtres de Jésus auprès des personnes que nous rencontrons », déclare le Pape. Voici des courtes prières au Saint-Esprit, à réciter sans modération tout au long de la journée, de la semaine, du mois ou de l’année :