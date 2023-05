On danse bien avec Bruce Springsteen en concert ou avec le petit dernier en maternelle à la fin de l’année. Tournoyer comme David, c’est laisser monter à travers le corps la joie d'être vivant, et de s’accepter tel qu’on est. Cette semaine Jeanne Larghero montre comment la danse, école de liberté et de justesse, éduque à la relation.

Quand Bruce Springsteen, rocker de 73 ans « born in USA », donne son concert à l’U-Arena, on danse de 7 à 77 ans. Quand Titou, 3 ans, fête la fin de l’année scolaire des maternelles déguisé en champignon, toute la classe danse en rond sur l’estrade, et les parents prennent des photos. Et quand le roi David (2 S 6, 16-17, 20-22) entre dans Jérusalem avec l’Arche d’alliance, il danse comme un cabri, et à peine plus vêtu qu’un cabri : « David, vêtu d’un pagne de lin, dansait devant le Seigneur, en tournoyant de toutes ses forces. » On danse quand on est heureux. Et dans le malheur, quand tout va mal… « alors on danse » (Stromae).

En avant la musique !

Évidemment vous trouverez quelques grincheux : Mikal, fille de Saul, méprise David qui selon elle se déshonore à gesticuler ainsi devant les servantes. Mr Darcy promène son regard hautain au long des pages du roman de Jane Austen : la danse ? une pratique de sauvage… fût-elle la plus académique des danses de salon. Et vous trouverez la cousine un peu timide, qui tape légèrement du pied au rythme de la musique qui se lancerait bien mais qui n’ose pas — « je vais être ridicule, qu’est-ce qu’on va penser de moi ». Mais quand elle est toute seule, elle danse.