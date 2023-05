Les mineurs sont de plus en plus nombreux à consulter des sites pornographiques, selon une étude Médiamétrie commandée par l’Arcom. Plus grave, le phénomène concerne les très jeunes enfants dans des proportions inquiétantes.

Plus d’un mineur sur trois. C’est la proportion de jeunes qui fréquentent un site pornographique au moins une fois par mois, selon une étude publiée ce jeudi par l’Arcom. Ce document expose une réalité glaçante : 2,2 millions de jeunes de moins de 18 ans consultent des sites pornographiques, soit 36% de plus qu’il y a 5 ans.

Pire, les chiffres montrent que les très jeunes enfants ne sont plus épargnés. 21% des petits garçons de 10 à 11 ans sont exposés à des sites pornographiques au moins une fois par mois. Pour les 12-13 ans, leur nombre grimpe à 51%. Si les garçons sont les plus touchés, la fréquentation des sites pornographiques concerne aussi les filles. Un tiers des adolescentes de 12 à 13 ans les consultent.

Sans surprise, l’exposition aux écrans de plus en plus jeunes explique en partie ces résultats. En moyenne, un enfant obtient son premier smartphone à l’âge de 9 ans. La plupart des sites visités sont gratuits, sans le moindre contrôle sur l’âge de l’utilisateur. Ce rapport témoigne d’une banalisation de la culture porno chez les jeunes, à l’heure où les psychiatres et psychologues pointent du doigt les conséquences désastreuses sur la construction de l’enfant.

Saisie par des associations, l’Arcom a mis en demeure quinze sites pour qu’ils instaurent un véritable contrôle d’âge de leurs visiteurs et a saisi la justice pour demander le blocage de sept d’entre eux. Une décision de justice est attendue le 7 juillet prochain.