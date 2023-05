Nigeria : le père Jude libéré après trois jours de captivité

Le père Jude Kingsley Maduka, prêtre de la paroisse catholique du Christ-Roi dans l'État d'Imo au sud-est du Nigeria, a été libéré le 22 mai après avoir été enlevé par un gang armé trois jours plus tôt.

Le père Jude Kingsley Maduka, curé de la paroisse catholique du Christ Roi dans l’État d’Imo, au sud-est du Nigeria, a retrouvé la liberté le 22 mai dans la soirée. Il avait été enlevé le 19 mai par des bandits alors qu’il visitait une chapelle située dans un village. À ce jour, rien ne permet de savoir si ce prêtre, ordonné en 2012, a pu s’échapper ou a été libéré contre une rançon, habituellement demandée par les ravisseurs à l’Église catholique.

L’enlèvement du père Jude est le dernier en date d’une série d’enlèvements visant le clergé catholique du Nigeria. Quelques jours plus tôt, deux autres prêtres avaient été victimes de rapt, avant d’être libérés dix jours plus tard, cette fois-ci dans l’État du Delta (sud du Nigeria). La plupart du temps, les enlèvements ont lieu sur le bord de la route lorsque les prêtres et missionnaires sont en déplacement pour exercer leur ministère et visiter leurs paroisses.

Ces événements sont loin d’être isolés et ont lieu de manière récurrente. La conférence épiscopale nigériane a elle-même alerté sur ce fléau fin mars. De 2006 à 2023, 53 prêtres ont été enlevés, 12 attaqués et 16 tués au Nigeria.

