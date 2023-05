Les peuples de la Bible : les Élamites et le destin d’Israël

Si les références dans la Bible aux Élamites sont éparses, ce peuple installé au Sud-Ouest de l’Iran croisera pourtant à plusieurs reprises le destin d’Israël…





Elam était un pays proche de la Babylonie situé sur la rive droite du golfe Persique. Bien que le livre de la Genèse fasse d’Elam l’un des fils de Sem, les Élamites qui prendront son nom ne semblent pas avoir compté pour autant parmi les peuples sémites. Assimilés un certain temps aux Sumériens, l’une des capitales des Élamites prendra d’ailleurs le nom de Suse avant que ces derniers ne s’opposent à leurs anciens maîtres sumériens. Des campagnes menées par les Assyriens au VIIe s. av. J.-C. auront, enfin, pour conséquence la destruction de l’Elam.

L’oracle de Jérémie

La référence biblique aux Élamites la plus connue demeure l’oracle de Jérémie (Jr 49, 35-39):

« Ainsi parle le Seigneur de l’univers : Je vais briser l’arc d’Élam, d’où lui vient sa puissance. Je ferai venir sur Élam quatre vents des quatre extrémités du ciel, je le disperserai à tous ces vents : il n’y aura pas une nation où ne viendront des fugitifs d’Élam. Je ferai trembler Élam devant ses ennemis, devant ceux qui en veulent à sa vie ; je ferai venir sur Élam le malheur : mon ardente colère ! – oracle du Seigneur. J’enverrai l’épée à leur poursuite jusqu’à en finir avec eux ! J’établirai mon trône sur Élam et j’en ferai disparaître roi et princes – oracle du Seigneur. Mais dans les derniers jours je ramènerai les captifs d’Élam – oracle du Seigneur ».

Localisation de l’Élam (limites approximatives). CC BY-SA 3.0

Cet oracle apocalyptique professé par Jérémie a pu avoir été inspiré par la dévastation opérée par les Assyriens sur Elam qui perdra alors son indépendance. Les Élamites seront par la suite soumis au nouvel empire babylonien. Ce dernier sera la cause de la chute du royaume de Juda lors de la conquête de Jérusalem par Nabuchodonosor II en 587 av. J.-C., une conquête qui sera suivie de la déportation de nombreux Juifs à Babylone, ce qui explique en partie l’oracle de Jérémie contre les ennemis du peuple de Dieu, contre Babylone et les Elamites.

Mèdes et Élamites

Plus tard, Cyrus II le Grand, fondateur de l’Empire perse, après avoir dominé les Élamites, dirigera avec eux une énième et nouvelle campagne contre Babylone qui sera prise en 539 (Is 21, 1-2) :

« Proclamation sur le Désert de la Mer. Comme l’ouragan qui traverse le Néguev, quelqu’un vient du désert, d’un pays terrible. J’ai reçu une sinistre vision : Un ravageur qui ravage ! Un dévastateur qui dévaste ! Montez, Élamites ! Mèdes, assiégez ! Je supprime toute plainte ! »

Cette autre référence biblique issue du livre d’Isaïe fait ainsi référence à cette nouvelle alliance entre Perses et Élamites afin de provoquer la chute de Babylone, ce qui par incidence, conduira également à la libération des Israélites exilés précédemment à Babylone. Nous le voyons l’histoire biblique connaît ainsi des renversements étonnants, les Élamites ayant été tour à tour ennemis puis bienfaiteurs indirects d’Israël…