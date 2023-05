Pour aider l’enfant à grandir dans la foi, l’une des responsabilités du parrain et de la marraine est sa prise en charge dans la prière. Voici une belle prière à réciter pour son ou sa filleul(e).

Le jour du baptême de leur filleul, le parrain et la marraine s’engagent à lui apporter le soutien nécessaire pour l’aider à grandir dans l’amour de Dieu. L’Eglise leur définit une place importante dans la vie du futur baptisé. Elle les exhorte à avoir « une véritable responsabilité humaine et spirituelle dans l’initiation chrétienne » de leur filleul.

Si leur rôle « humain » consiste à tisser une relation particulière d’affection et de confiance entre le parrain, la marraine et son filleul, leur rôle spirituel « consiste à aider les parents afin que l’enfant parvienne un jour à professer la foi et l’exprimer dans sa vie ». Etre parrain, marraine, c’est devenir auprès de lui un témoin de la foi, c’est essayer d’incarner un modèle de vie chrétienne, et montrer ainsi que le baptême engage pour toute la vie. Et pour aider l’enfant à grandir dans la Foi, il ne suffit pas seulement de montrer exemple mais aussi de prier pour son filleul. Cette prière est d’ailleurs parfois la seule manière possible d’accompagner un filleul éloigné par la distance.

Inclure ses filleuls dans sa prière le soir, les porter dans ses intentions lors de prières en groupe comme la prière des mères, ou bien les confier à la Vierge, sont autant d’occasions de prier pour eux. Voici donc une jolie prière du diocèse de Toulouse pour porter son filleul dans ses prière au quotidien :