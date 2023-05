La paroisse catholique Sainte Bernadette, à Scottsdale, en Arizona, a réuni 300.000 dollars pour construire une réplique à l'échelle d'un septième de celle de Lourdes.

Un peu de Lourdes aux États-Unis ! Une réplique de la grotte de Lourdes, à l’échelle d’un septième, est en fin de construction à Scottsdale, en Arizona, à l’initiative de la paroisse catholique locale Sainte Bernadette. Le projet dont le coût avoisine les 300.000 dollars a été lancé en 2022. L’année où les reliques de sainte Bernadette sont parties pour la première fois en tournée aux États-Unis.

La réplique de la grotte, dont les plans et la représentation réalisés en 3D sont sur le point de définitivement prendre forme, rend hommage à la Vierge Marie et à la sainte Bernadette. « La grotte est une réplique à l’échelle d’un septième de celle de Lourdes. Elle est déjà devenue un endroit de prière. Elle a été réalisée dans un matériau créé pour avoir l’air de véritable pierre », a-t-il confié à La Dépêche du Midi Don Kline, qui dirige la paroisse catholique Sainte Bernadette à Scottsdale.

Depuis un an, la grotte sort peu à peu de terre. Le sanctuaire de Lourdes a même donné à la paroisse américaine une pierre en provenance de la grotte pour qu’elle soit placée dans cette réplique. Comme dans la grotte de Massabielle, il y aura aussi une fontaine avec de l’eau de Lourdes. Sans oublier les 150 emplacements prévus pour des cierges et des bancs pour que les fidèles puissent se recueillir et prier. Enfin, comme à Lourdes, des processions eucharistiques et des processions mariales aux flambeaux auront également lieu.

L’ouverture du lieu saint, financé par la générosité des paroissiens, est prévue dès le mois de juin. Mais un aperçu en 3D du rendu final est déjà disponible sur le compte Instagram de la paroisse.