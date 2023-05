Essais, romans, biographies… Retrouvez le classement des meilleures ventes de livres du 12 au 18 mai 2023 dans les librairies de La Procure. Un choix de lectures inspirantes parmi les ouvrages publiés ces quatre derniers mois.

1 LE DÉFI DE JÉRUSALEM

Albin Michel

Résumé : par Éric-Emmanuel Schmitt, Albin Michel, avril 2023. Invité par le Vatican à un voyage en Terre sainte puis dans la ville-Etat, l’auteur relate ses deux pèlerinages, entre récit de voyage intime et méditation sur la foi et les religions. Si à Jérusalem sa spiritualité se pare de couleurs et d’odeurs nouvelles, sa rencontre avec le pape François, quelques semaines plus tard, achève de donner corps à sa foi. Retrouvez-le en librairie.

2 PAUL DE TARSE : L’ENFANT TERRIBLE DU CHRISTIANISME

Seuil

Résumé : par Daniel Marguerat, Seuil, avril 2023. Premier théologien du christianisme, l’apôtre Paul est une figure contestée qui fait encore débat parmi les chrétiens comme parmi les intellectuels non chrétiens. L’auteur revient sur sa vie et sur sa pensée sans omettre ce dont le saint est accusé depuis des siècles : dogmatisme, misogynie ou encore antijudaïsme. Il aborde également son actualité au XXIe siècle. Retrouvez-le en librairie.

3 CARLO ACUTIS : EN ROUTE VERS LE CIEL

Éditions de l’Emmanuel

Résumé : par Paul de Vulpillères, Emilie Droulers, Éditions de l’Emmanuel, mars 2023. Portrait de C. Acutis, adolescent italien mort en 2006, à l’âge de 15 ans, et béatifié en 2020. Passionné par les outils numériques, il les a utilisés pour faire oeuvre d’évangélisation. Retrouvez-le en librairie.

4 CE QU’EST LE CHRISTIANISME

Artège I Les éditions du Rocher

Résumé :par Benoît XVI, Artège, Rocher, mars 2023. Un ouvrage que Benoît XVI a voulu faire publier après sa mort, comme une sorte de testament spirituel, et dans lequel il partage ses ultimes réflexions sur des thèmes fondamentaux de la religion. Il évoque la miséricorde divine, le dialogue avec les autres religions mais aussi avec les autres confessions chrétiennes ou encore la présence eucharistique. Retrouvez-le en librairie.

5 CARLO ACUTIS

© Emmanuel jeunesse

Résumé :par Bénédicte Delelis, Éditions Emmanuel, mai 2023. Mort en 2006 et béatifié en 2020, Carlo Acutis est une étoile fulgurante dans le ciel de notre génération. Cet adolescent au caractère bien trempé et au cœur tendre, dévoré par l’amour de l’Eucharistie, passionné par Internet et la vidéo dont il fait des outils d’évangélisation, entraîne aujourd’hui à sa suite des jeunes du monde entier. Dans cette biographie qui se lit comme un roman, l’auteur propose une véritable rencontre avec ce saint si attachant. Retrouvez-le en librairie.

6 IL NOUS A TANT DONNÉ : HOMMAGE À BENOÎT XVI

Fayard

Résumé : par Cardinal Robert Sarah, Éditions Fayard, avril 2023. L’auteur dresse un portrait spirituel et psychologique de Benoît XVI, et le complète avec des textes qu’il a consacrés à la figure du pontife depuis sa démission. Avec une sélection d’écrits du Pape. Retrouvez-le en librairie.

7 LE BONHEUR N’EST PAS DANS LE CANAPÉ : 40 JOURS POUR DEVENIR ACTEUR DE SA VIE

© Éditions Première partie

Résumé : par Aymar de Langautier, Éditions Première parties, avril 2023. 40 étapes pour redonner aux jeunes le goût de l’aventure humaine et spirituelle ! À travers ce parcours, l’auteur, un jeune prêtre, propose à ses lecteurs de les aider à répondre à l’appel du pape François : ne pas confondre « le bonheur avec un canapé » !

L’auteur, dans un cheminement progressif, aborde des thèmes très variés : des plus pratiques comme « bien gérer son temps », « prendre soin de son corps », aux plus spirituels comme « comprendre le dessein de Dieu » ou « être fidèle à l’Esprit Saint »… Chaque étape, construite autour d’un enseignement et d’un défi accessible et concret invite le lecteur à prendre de nouvelles habitudes dans les différents pans de sa vie pour devenir une personne libre et heureuse. Retrouvez-le en librairie.

8 LES APPRENTIS SORCIERS : TOUT CE QUE L’ON VOUS CACHE SUR L’ARN MESSAGER

Albin Michel

Résumé : par Alexandra Henrion Claude, Éditions Albin Michel, Versilio, mars 2023. Docteure en génétique, l’auteure dénonce les effets secondaires des vaccins à ARN messager injectés à la population durant la pandémie de Covid-19. Selon elle, ils modifieraient le patrimoine génétique, accélèreraient le vieillissement et provoqueraient des malformations de foetus, des fausses couches ainsi que des troubles neurologiques. Retrouvez-le en librairie.

9 L’Art De Discerner

Editions Emmanuel

Résumé : par pape François, Éditions Emmanuel, mars 2023. Dans ce livre, qui rassemble l’intégrale de ses catéchèses sur le discernement, le pape François nous fait découvrir cette pratique incontournable de la vie chrétienne. Puisant dans la parole de Dieu, l’expérience de saint Ignace et sa propre expérience, il nous donne les clés d’un discernement réussi : connaissance de soi, désir, prière, proximité avec le Seigneur, écoute de l’Esprit Saint, relecture, difficultés et fruits… Retrouvez-le en librairie.

10 L’ENNÉAGRAMME N’EST NI CATHO, NI CASHER

Cerf

Résumé : par Anne Lécu, Éditions Cerf, avril 2023. L’auteure présente les origines de l’ennéagramme et s’interroge sur la nature de son usage au sein de lieux d’Eglise. Elle aborde les justifications théologiques de son utilisation et les conséquences de sa pratique. Retrouvez-le en librairie.