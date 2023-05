Un homme a forcé le 18 mai 2023 au soir l’entrée du Vatican avec sa voiture avant d’être interpellé, selon le Bureau de presse du Saint-Siège.

Un homme a forcé en voiture l’entrée du Vatican au niveau de la porte Sainte-Anne, a annoncé le Bureau de presse du Saint-Siège, ce 18 mai 2023. Malgré un tir de la Gendarmerie, l’automobiliste a pu pénétrer dans le Vatican avant d’être arrêté dans la Cour Saint-Damase.

L’homme d’une quarantaine d’années est actuellement détenu dans la Caserne de la gendarmerie vaticane, à disposition des autorités judiciaires, précise la communication du Saint-Siège. Après son arrestation, il a été immédiatement pris en charge par des médecins qui ont constaté un « état grave d’altération psychophysique ».

C’est après 20h que l’automobiliste s’est présenté devant la porte Sainte-Anne du Vatican, un accès surveillé par les Gardes Suisses situé à droite de la place Saint-Pierre. Les gardes qui filtrent habituellement cette entrée très empruntée par les employés du Vatican ont d’abord interdit au quadragénaire de pénétrer dans le petit État, car il n’avait pas les autorisations nécessaires.

« Il a quitté temporairement l’entrée et, après avoir faire une manoeuvre, est retourné à toute vitesse, forçant les deux portails de contrôle, de la Garde Suisse et du Corps de la Gendarmerie de l’État de la Cité du Vatican », précise le communiqué. Et d’ajouter : « Pour tenter d’arrêter la voiture, l’inspecteur de la gendarmerie, qui gardait le portail, a tiré un coup de pistolet en direction des pneus avant du véhicule. Bien qu’il ait touché le véhicule sur l’aile avant gauche, la voiture a continué sa route ».

C’est alors que le « code d’alarme » a été diffusé rapidement par radio. Les soldats ont fermé la Porte de la Monnaie qui permet d’accéder à l’arrière de la basilique Saint-Pierre, aux jardins du Vatican et à la place Sainte-Marthe, où réside le pape François depuis son élection en 2013. Entre-temps, l’automobiliste a atteint la Cour Saint-Damase, un lieu situé au cœur du Palais apostolique (voir schéma ci-dessous). Selon le communiqué du Saint-Siège, le conducteur est sorti de lui-même et a été arrêté par les gendarmes. Vers 22h, le calme était revenu aux abords de la Porte Sainte-Anne.