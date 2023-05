Trois Français sur dix croient au Paradis

31% des Français croient au Paradis et 21% déclarent croire en l’existence de l’enfer, selon une étude Ipsos menée via son dispositif Global Advisor Religions.

Comment les Français considèrent-ils la vie éternelle ? Si le mystère demeure, 31% des Français déclarent néanmoins croire au Paradis, et 21% à l’existence de l’Enfer, selon une étude Ipsos, menée via son dispositif Global Advisor Religions en début d’année 2023, six ans après la dernière édition.

L’occasion de faire un état des lieux de l’importance de la religion au sein de 26 pays, dont la France, et d’analyser les différences de pratique. « On notera qu’à travers le monde, la Génération Z croit davantage au Paradis, à l’Enfer, à Satan, ou aux mondes supranaturels que le reste de la population, avec 20 points de plus en moyenne », souligne Yves Bardon, directeur du programme Ipsos Flair. Parmi les personnes interrogées, 49% se disent chrétiennes (dont 56% chez les plus de 60 ans).

L’étude révèle également que la foi devient de plus en plus synonyme d’identité et de morale. En effet, la proportion de Français qui croient au rôle positif de la religion dans la citoyenneté a augmenté (de 16 à 22%). Par ailleurs, 68% estiment que croire en Dieu les aide à surmonter les différentes crises de la vie (maladie, conflits, catastrophes naturelles…). Ils sont presque autant (63%) à estimer que la religion donne un sens à leur vie (contre 76% pour la moyenne mondiale) et à penser que la religion influe positivement sur leur bonheur (58%). Enfin, 31% considèrent aujourd’hui que leur religion les définit en tant que personne, soit 8 points de plus qu’en 2017.

Ce que disent les grands saints sur le Paradis :