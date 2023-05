Un important spectacle sur les bâtisseurs de Saint-Sulpice en préparation

L'église Saint-Sulpice accueillera du 14 octobre au 13 novembre 2023 un spectacle immersif en sons et lumière. Comme une fresque historique vivante, il promet de retrace les années qui ont vu s'élever dans le ciel de Paris l'une des églises les plus emblématiques de la capitale : Saint-Sulpice.

Imaginez-vous en plein cœur de Paris, alors que la monarchie française fait face aux troubles de la Fronde et que se construit l’une des plus grandes églises de la capitale : Saint-Sulpice. Là, vous pourrez suivre les grandes évolutions de ce gigantesque chantier qui a vu défiler plusieurs générations, le règne du Roi-Soleil et la Révolution française. C’est ce que propose le grand spectacle immersif « Paris cœur de Lumières » qui aura lieu du 14 octobre au 13 novembre 2023 en l’église Saint-Sulpice, située dans le VIe arrondissement.

Réalisé par Damien Fontaine, lauréat à cinq reprises du Trophée des Lumières de la ville de Lyon, ce son et lumière immersif promet de transporter les spectateurs pendant 1h30 au cœur de l’histoire des bâtisseurs de Saint-Sulpice. Cette fresque de grande ampleur prendra vie grâce à plus de 500 costumes, une musique originale en grande partie jouée aux Orgues de Saint-Sulpice, des lumières immersives et projections en trois dimensions, enfin par 150 figurants. Ces derniers sont d’ailleurs toujours activement recrutés : il est en effet possible de devenir bénévole pour participer au spectacle, en tant que qu’acteurs principaux ou secondaires, mais aussi en contribuant à la création des décors et des costumes, l’accueil du public, etc.