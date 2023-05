Les JMJ à la sauce Vinted

Envie ou besoin de faire du tri dans vos vêtements ? Et si au lieu de les mettre sur votre compte Vinted vous les donniez pour permettre à des jeunes de partir aux JMJ à Lisbonne début août ?

Le mois de mai marque souvent le retour des beaux jours et l’envie d’étrenner une petite robe fleurie ou un pantalon coloré sur les terrasses ensoleillées. Mais encore faut-il réussir à remettre la main dessus ! Alors, quoi de mieux en cette période que d’effectuer un bon tri dans sa garde-robe… Et d’en faire profiter celles et ceux qui désirent partir aux Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) de Lisbonne cet été ?

Alors… à vos marques, prêts, donnez ! Le prix d’un voyage aux JMJ varie entre 750 et 900 euros. Pour que chaque jeune puisse partir, un service de la Conférence des évêques de France (CEF) recherche des fonds. C’est pourquoi elle organise une grande collecte de vêtements d’occasion – comme neufs – via un site dédié. Ensuite « Les Magasins associatifs », association spécialisée dans le commerce de biens d’occasion, prend le relais en vendant les dons récoltés sur un vide-dressing en ligne bien connu du grand public : Vinted. Qui en profite ? L’organisation nationale des JMJ ou les diocèses à qui la CEF reverse les bénéfices en faveur des candidats au départ.

30% à 50% de son vestiaire utilisé

Chemises, jupes, robes, escarpins, sacs à main… Chacun est donc invité à faire un vrai ménage de printemps et à donner les vêtements qui traînent au fond de sa penderie « Nous n’avons pas encore atteint notre objectif », regrette le père Vincent Breynaert, responsable des JMJ en France. Si la collecte sera clôturée au 30 juin 2023, il est encore temps de cliquer : « En France, les gens n’utilisent que 30% à 50% de leur vestiaire. Or, ce qui reste a une valeur marchande », détaille de son côté Laurent Delpierre, des Magasins associatifs. La formule surfe sur la mode vertueuse de la récup’ : simplicité, écologie, fraternité, tout y est, même le lien intergénérationnel. « L’idée consiste à vider les vestiaires des parents et grands-parents : ils ont des placards plein d’affaires, ils peuvent les offrir pour aider leurs enfants ou petits-enfants », insiste le responsable.

Trois étapes simples

Une fois sur le site, comment procéder ? En trois étapes : remplir un carton, renseigner un court formulaire et déposer son colis à son bureau de poste. Tout est gratuit. Cerise sur le gâteau, chaque donateur peut bénéficier d’une réduction fiscale sur la vente de ses vêtements. Un atout qui pourrait décider les plus frileux à se détacher de leurs vêtements endormis au fond de leurs placards.

Mais pour que la vente soit rentable, Mathilde qui œuvre pour les Magasins associatifs, insiste sur la qualité des habits : « Un jour, nous avons collecté 600 euros grâce à un gros don du diocèse de Créteil. Des sacs, des ceintures, des chemises. C’était de la marque. » L’association qui a mis en ligne 300 pièces espère aujourd’hui recevoir trois fois plus de produits. Attention les fripes doivent être en très bon état ! Priorité aussi aux vêtements d’été. Et si à l’inverse vous souhaitez refaire votre garde robe à petits prix, rendez-vous dans le « Magasin JMJ » du site « Vinted » !

