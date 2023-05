Convoi exceptionnel en Vendée !

C’est un étrange convoi qui a traversé la commune de Bois-de-Cené, en Vendée, en ce début du mois de mai. Les cloches de l’église Saint-Étienne sont en effet arrivées dans cette petite ville des Pays de la Loire en camion afin de retrouver leur clocher. Elles avaient été retirées en octobre 2022 pour être restaurées par une entreprise autrichienne, spécialisée dans la fabrique de cloches et de carillons depuis 1599. C’est désormais chose faite, et les trois cloches, prénommées Renée, Marie-Louise et Catherine, attendent patiemment d’être remontées pour sonner de nouveau après avoir été bénies par Mgr Jacolin, évêque du diocèse de Luçon.

Les cloches font partie des objets de l’église Saint-Étienne protégés par le ministère de la Culture. L’église elle-même est inscrite au titre des Monuments historiques depuis 1926. Son clocher et sa charpente médiévale en font un véritable joyau patrimonial. Actuellement en chantier pour permettre sa rénovation, l’église est pour le moment fermée au public.