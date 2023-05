Madhya Pradesh : un orphelinat catholique dans le viseur des autorités

Situé dans le Madhya Pradesh, au centre de l’Inde, l’Institut Saint-François qui œuvre depuis plus de 150 ans en faveur des enfants seuls ou handicapés est aujourd’hui menacé de fermeture. Un "raid" a eu lieu mi-mai afin de perquisitionner mais aussi détruire du matériel et profaner l’église adjacente.

Une autre organisation caritative catholique historique attaquée dans le Madhya Pradesh, État situé au centre de l’Inde, se trouve dans le viseur des autorités. Il s’agit de l’orphelinat Saint-François, l’une des principales institutions du quartier de Sagar, qui travaille depuis 150 ans en faveur des enfants seuls ou handicapés. Lors d’un raid organisé le 8 mai, des documents ont été détruits, des téléphones portables et des ordinateurs ont été confisqués et l’église attenante a été profanée. Deux prêtres ont été battus et arrêtés avant d’être libérés sous caution.

L’assaut des autorités contre l’orphelinat est intervenu la veille de l’audience devant la Haute Cour du Madhya Pradesh sur la demande de renouvellement de l’enregistrement de l’orphelinat. Un processus séculaire, qui dure depuis maintenant trois ans avec des institutions qui entravent la reconnaissance des activités et qui n’ont jamais répondu malgré les nombreuses sollicitations des responsables ecclésiastiques. L’enregistrement est « en attente » depuis au moins « trois ans » confirme à Asianews le père Sabu qui travaille à l’orphelinat.

2,3% de chrétiens

Broyées sous le rouleau compresseur du nationalisme hindou, les minorités religieuses peinent à trouver leur place. Incarné par le parti du Premier ministre Narendra Modi, il prend régulièrement pour cible les minorités chrétienne et musulmane du pays. Les chrétiens, majoritairement protestants, représentent 2,3% de la population totale de l’Inde, soit 30 millions de personnes sur les 1,3 milliard d’habitants. Bien que présents depuis le IVe siècle, ils font l’objet de mesures discriminatoires de la part des autorités gouvernementales et fédérales.

