Sainte Thérèse de Lisieux avait un conseil très simple pour ceux qui luttent contre les distractions pendant la prière.

Il est courant d’être distrait pendant la prière. Tout est matière à distractions : le klaxon des voitures dehors, les pas des voisins sur le palier ou tout simplement un déluge de pensées sur diverses personnes ou événements survenus récemment. Dans ces circonstances, il peut être difficile de concentrer son attention sur Dieu et de prier correctement.

Et si ces distractions étaient des pensées introduites par Dieu, pour notre bénéfice spirituel ? C’est ce qu’avance sainte Thérèse de Lisieux, qui, elle aussi, était parfois distraite pendant la prière :

« J’ai aussi beaucoup de [distractions] mais dès que je m’en aperçois, je prie pour ces personnes dont la pensée détourne mon attention, et de cette façon elles récoltent le bénéfice de mes distractions »

Ainsi, sainte Thérèse était convaincue que parfois, Dieu veut détourner notre attention et faire la lumière sur un ami ou un membre de la famille en difficulté. Ils peuvent avoir besoin de prières. De cette façon, la distraction est tournée dans le bon sens et au lieu de nous éloigner de Dieu, elle nous rapproche de Lui. Il faut donc être attentif à ces petits signes quand ils se produisent.

Saint Josémaria Escriva disait que « plus un apôtre est proche de Dieu, plus ses désirs sont universels. Son cœur s’élargit et accueille tout le monde dans son désir de déposer l’univers aux pieds de Jésus. » Ainsi, il ne faut pas chasser toutes les distractions pendant la prière et ouvrir son cœur à tout ce que Dieu veut nous communiquer à ce moment-là.

