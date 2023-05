Le 63e pèlerinage militaire international s’est tenu à Lourdes du 12 au 14 mai. Il a rassemblé quelque 14.000 militaires issus de 40 nations. Retour en images sur un cet événement spirituel et fraternel.

Placé sous le thème « Que l’on bâtisse ici une chapelle », le 63e pèlerinage militaire international s’est déroulé à Lourdes du 12 au 14 mai. 14.000 militaires issus de 40 nations se sont réunis dans la cité mariale en signe de paix et de fraternité. Il s’agit d’une invitation « à se retrouver, cheminer ensemble, œuvrer à l’unité », précise le diocèse aux Armées. « Ce message est particulièrement d’actualité en cette période de trouble où la guerre fait rage aux portes de l’Europe. » Messes, chemin de croix, challenge international des blessés et des valides, procession, festival de musiques militaires… Un programme varié auquel ont pu participer l’ensemble des pèlerins dont 150 malades et blessés de guerre.

[EN IMAGES] Quand 14.000 militaires se réunissent à Lourdes :