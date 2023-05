Une bonne occasion de faire connaitre les plus beaux sanctuaires de France

Bientôt la nouvelle édition 2023 de l’émission à succès de Stéphane Bern, Le Monument préféré des Français. La liste des 42 monuments pré-sélectionnés vient d'être publiée, l'occasion de découvrir de nombreux sanctuaires et lieux de culte en France.

C’est à l’occasion des 40eme Journée du Patrimoine en septembre prochain que sera diffusée la non moins célèbre émission de Stéphane Bern, Le Monument préféré des Français, sur France 3. Lancée en 2015, l’émission connait un succès qui ne se dément pas, proposant chaque année, aux votes du public, des sites de grande richesse patrimoniale, culturelle, historique et religieuse de notre pays.

France Télévisions vient de publier la liste des 42 sites présélectionnés, trois par région, et les téléspectateurs, férus de patrimoine ou de leur région, ont jusqu’au 26 mai pour voter en ligne, afin que 14 d’entre eux (un par région) soient sélectionnés, pour être ensuite de nouveau soumis au vote du public, selon des modalités qui n’ont pas encore été communiquées.

Abbayes, cathédrales et sanctuaires

En consultant cette pré-sélections de 42 sites, voila une belle occasion de se promener dans différents sanctuaires de France et de prendre conscience de la richesse religieuse de la fille ainée de l’Église. De Notre Dame de Fourvière pour le Rhône à l’Abbaye de l’Epau en Sarthe, du sanctuaire du Mont-Sainte-Odile dans le Bas-Rhin, au couvent Saint-Dominique et à la cathédrale Sainte-Marie à Bastia, tous deux en Haute-Corse, sans oublier l’abbaye de Cluny, en Saône-et-Loire, les édifices religieux sont aussi à l’honneur dans cette émission grand public qui met à en lumière le patrimoine historique et religieux de la France.