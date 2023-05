Petit catalogue d’idées choc, pour tenir le choc !

À l’école de Gustave Flaubert, notre chroniqueur s’essaie à l’exercice du dictionnaire des idées reçues. Piquant et caustique, sa rédaction "qui n’engage que son esprit critique" peut surprendre et choquer, mais ne manque pas de faire réfléchir !

Y a-t-il du mal à se faire plaisir pour échapper à la hargne régnante ? Où trouver le répit et la consolation loin du boucan orchestré ? Où trouver l’esprit critique qui honore la liberté de l’esprit, la vraie ? Où dénicher une oasis d’humour et de dérision pour s’extraire de l’assaut de vulgarité et de méchanceté qui envahit l’espace public ? Rien de tel que la littérature pour respirer à nouveau l’air de l’intelligence et non plus l’air de la bêtise. Rien de tel que lire un écrivain, dit « classique », pour s’amadouer à nouveau à la condition humaine, en regardant sa face talentueuse. J’ai pour ma part jeté mon dévolu sur Gustave Flaubert. Deux de ses livres posthumes m’ont sorti de ma torpeur : son Dictionnaire des idées reçues et son Catalogue des idées chic. L’auteur y a collecté des définitions et des aphorismes sur des sujets se rapportant à l’actualité et à la société de son temps. Avec un art condensé du sarcasme et de l’ironie, Flaubert, toujours piquant, drôle, mais jamais grossier et insultant, décoche quelques flèches bien affutées à la doxa, aux préjugés et autres clichés de la bourgeoise du XIXe siècle.

Des noms et des mots

Après cette distrayante lecture, je me suis amusé à inventorier à mon tour des noms et des mots souvent mâchonnés par les protagonistes de notre société du commentaire permanent. Je les ai listés par ordre alphabétique en attribuant à chacun une définition n’engageant bien sûr que mon esprit critique ou ma liberté d’esprit, c’est comme vous voudrez ! Je demande à l’avance pardon à Flaubert et aussi aux lecteurs de cette tribune pour mon toupet ; car j’ai bien conscience de servir ici un brouet comparé au délicieux consommé cuisiné par l’auteur de Madame Bovary. Merci quand même pour l’indulgence de votre lecture !

1 A

Athéisme : philosophie niant l’existence de Dieu. Elle peut être érigée en principe et même en dogme. Il existe des religions athées. Il existe aussi des catholiques athées comme le fut Charles Maurras : ils se réfèrent à une institution, à un ordre social, mais ne s’intéressent pas du tout au message évangélique. Suis-je un catholique athée ?

2 C

Christianisme : le Christ étant Jésus, le christianisme est la continuation de Jésus sur la terre et dans l’histoire à travers des témoins. Le christianisme va-t-il mourir ? Non. Tant que la transmission de témoins se poursuivra, le christianisme vivra et Jésus continuera sa mission.

3 J

Journalisme : métier dont certains sauvent l’honneur en risquant leur peau en Ukraine ou en Afrique ; pendant que d’autres le perdent en se comportant en marchands de soupe. Relire le réquisitoire de Balzac contre la vanité vénale, la versatilité de jugements et l’influence abusive des journalistes de son temps. Rien de nouveau sous le soleil ? Pire, ça empire !

4 L

Le Pen (Marine) : « Papa est millionnaire, mais ne le dites surtout pas au bon peuple qui vote pour moi : je suis la blonde au bois dormant qui va réveiller la France de toujours par un baiser. » Par un baiser ?

5 M

Macron (Emmanuel) : pour une partie de notre pays frappé d’un sérieux coup de pompe, sa jeunesse est un outrage, sa résilience de l’arrogance, sa réussite un scandale, ses échecs des abominations et sa personne de la chair à autodafé. Bouc émissaire idéal pour politiciens et commentateurs en fin de séries. Relire René Girard.

Mélenchonisme : resucée anachronique du vieux mythe révolutionnaire français, assaisonnée de vinaigrette chaviste et de piment guévariste. Néologisme tiré du nom d’un marionnettiste rattrapé par l’âge de la retraite, mais rechignant à quitter la scène.

6 P

Pape François : amateur de tango argentin qui, une fois devenu pape, s’est échiné à faire danser l’Église catholique sur un air plus évangélique ; il s’y est pris avec plus ou moins de bonheur. Qu’importe, car au fond, il a essayé !

Populisme : idéologie politique idolâtrant l’infaillibilité du peuple et vomissant les élites jugées corrompues. Son but : conquérir le pouvoir en abusant des libéralités démocratiques. Le populisme est l’envers pervers de la démocratie. Les populistes sont des « ennemis intimes » de la démocratie, pour l’historien Tzvetan Todorov.

7 S

Synodalité : pour certains hiérarques, c’est « faites ce que je dis, mais pas ce que je fais ». C’est-à-dire : « Je consulte les fidèles, je cajole les prêtres, je prêche la coresponsabilité, mais au fond je poursuis un seul dessein : renforcer l’exercice de mon pouvoir personnel. » Attention, un camion nommé synodalité peut en cacher un autre nommé cléricalisation !

8 T

Trump (Donald) : personnage américain à la coiffure touffue, jaune délavé, moins rigolo que l’autre Donald figuré en canard par Walt Disney. Il remporte un franc succès chez les amateurs du Far West et de rodéos avec le Ku Klux Klan, et aussi chez les femmes de petite vertu. Il peut éviter la case prison et rempiler en 2024 à la Maison-Blanche !

9 V

Vladimir Poutine : instigateur de l’invasion de l’Ukraine et d’une guerre meurtrière en Europe, à seulement deux heures d’avion de Paris. Ça n’a pas l’air de trop nous inquiéter. Faut dire qu’en France la « cinquième colonne », ce n’est pas un mirage. C’est une réalité activiste sur les plateaux télés et les sièges parlementaires.