Le patriarche copte Tawadros II célébrera dimanche dans la cathédrale du Pape 

Le patriarche Tawadros II, pape de l’Église copte orthodoxe, célèbrera une messe dans la basilique Saint-Jean-de-Latran à Rome, pour les fidèles coptes, dimanche prochain, 14 mai. Un moment historique, puisque ce sera officiellement la première fois qu’un non-catholique célébrera dans la cathédrale du Pape.

Le patriarche d’Alexandrie est en visite à Rome depuis plusieurs jours dans le cadre du 50e anniversaire de la rencontre entre le pape Paul VI et le patriarche Chenouda III (1973-2023). L’événement avait marqué un tournant à l’époque : il s’agissait de la première rencontre entre un évêque de Rome et un patriarche de l’Église copte orthodoxe après 15 siècles de rupture. Marchant dans les pas de son prédécesseur, Tawadros II a entretenu des rapports étroits avec le pape François. Il est ainsi venu à Rome en 2013 peu après son élection, pour rencontrer le pontife argentin lui aussi nouvellement élu.

Dix ans plus tard, Tawadros II revient à nouveau commémorer avec le pape François la rencontre de leurs prédécesseurs. Plusieurs gestes ont été posés durant cette semaine : les deux hommes ont présidé ensemble l’audience générale du mercredi place Saint-Pierre. Et ils se sont rencontrés à nouveau le lendemain pour un entretien et un échange de discours au Vatican. Pour conclure son séjour auprès du Siège de Pierre, le représentant du Siège de Marc – patriarcat d’Alexandrie – célébrera une messe dimanche, sous les ors de la basilique qui abrite la cathèdre de l’évêque de Rome. Il y retrouvera une communauté importante, les fidèles coptes présents dans la Péninsule étant, selon certaines sources, estimés à 100.000. “Il y a beaucoup de coptes en Italie, mais les églises sont très petites. Le pape François nous a permis de célébrer dans cette basilique pour qu’il y ait un rassemblement du peuple copte”, se réjouit le patriarche égyptien de 70 ans.

Une première à Rome

En 2018, Tawadros II avait célébré une messe à Saint-Paul-hors-les-Murs, mais jamais encore dans la cathédrale de Rome. « Célébrer cette liturgie est un signe de fraternité entre les deux Églises », confie encore le pape copte. En ce 4e dimanche après le dimanche de Pâques selon le calendrier orthodoxe, l’Église copte fêtera le “Dimanche de la Lumière”. D’après des sources vaticanes, le patriarche célèbrera dos au peuple, et un autel spécial permettant la célébration dans le rite copte sera installé. En revanche, il n’est pas prévu la pose d’une iconostase ni d’un voile, qui séparent d’ordinaire l’autel de la nef chez les orthodoxes.

À Rome, cet évènement ne passe pas inaperçu. Et pour cause, la cathédrale du Pape n’avait pas encore accueilli de liturgie non-catholique. À l’exception d’un office anglican célébré le 18 avril dernier sur l’autel majeur… pour lequel la délégation n’avait en réalité pas reçu la permission.