Chambéry a son nouvel archevêque

Mgr Thibault Verny a été nommé à la tête de l’archidiocèse de Chambéry, Maurienne et Tarentaise, a annoncé la Conférence des évêques de France ce jeudi 11 mai 2023.

Le pape François a nommé Mgr Thibault Verny, à la tête de l’archidiocèse de Chambéry, Maurienne et Tarentaise, a annoncé la Conférence des évêques de France (CEF) le 11 mai 2023. L’information n’a pas été confirmée par le Bureau de presse du Saint-Siège pour l’instant. Âgé de 57 ans, cet évêque en charge de l’épineux dossier des abus au sein de la CEF était jusqu’alors évêque auxiliaire de l’archidiocèse de Paris.

Mgr Verny prend la tête de cet archidiocèse, rattaché à la province ecclésiastique de Lyon, et qui était vacant depuis la nomination du précédent archevêque, Mgr Philippe Ballot, nommé par le pape François à la tête de l’archidiocèse de Metz en juillet dernier. Dans son message envoyé aux fidèles de l’archidiocèse de Chambéry, Mgr Verny affirme vouloir marcher dans les pas de ce dernier et de l’archevêque précédent, Mgr Laurent Ulrich, aujourd’hui archevêque de Paris.

Mgr Thibault Verny. Trung-Hieu Do/Diocèse de Paris

Ingénieur de formation, Mgr Verny a été diplômé de l’École supérieure de Physique et de Chimie industrielle de Paris (ESPCI) en 1990 avant de rejoindre le séminaire. Il est ordonné prêtre pour le diocèse de Paris le 27 juin 1998.

Vicaire général de Paris depuis 2016

Aumônier du lycée Jeanson de Sailly et du collège Eugène Delacroix entre 1999 et 2005, il est ensuite nommé curé de la paroisse Notre-Dame de Lorette où il reste jusqu’en 2016. En 2014, il a été nommé adjoint au service diocésain des vocations sacerdotales et religieuses.

En mai 2016, le cardinal André Vingt-Trois, alors archevêque de Paris, le nomme vicaire général de Paris, quelques jours avant que le pape François le nomme évêque auxiliaire. Il est reçoit l’ordination épiscopale le 9 septembre de la même année. Il a ensuite travaillé avec deux archevêques de Paris : Mgr Michel Aupetit (2017-2021) puis Mgr Laurent Ulrich depuis avril 2022.

Depuis le 1er juillet 2022, Mgr Verny est président du Conseil de prévention et de lutte contre la pédophilie (CPLP) de la CEF. Le pape François l’a aussi nommé membre de la Commission pontificale pour la protection des mineurs en septembre dernier.