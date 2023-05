Les mangas chrétiens, une chance pour faire connaître le Christ aux plus jeunes ?

A priori, le manga n'a rien de très chrétien. Genre littéraire venu de Corée et du Japon, équivalent de notre BD française, il balaye tous les sujets : société, montagne, religion, histoire, nature, poésie, amour, sexe... dans des styles parfois violents. Alors que penser des mangas chrétiens ?

« Le manga n’est pas sous-genre littéraire, mais un genre à part entière, avec ses codes et des illustrations extrêmement travaillées », affirme l’éditrice jeunesse Anne-Sophie Chauveau. Un genre plus ou moins apprécié par les adultes certes, mais très prisé par les enfants et les adolescents. « J’en lis énormément, j’aime particulièrement le dynamisme des dessins, les scénarios très travaillés et le graphisme que je trouve très beau », explique Aymeric, 15 ans. « À cela, ajoutez une narration lente et trépidante à la fois, peu de textes, des gros plans, des visages expressifs et beaucoup d’humour, et vous avez tous les codes des dessins animés », explique de son côté Sophie Cluzel, directrice jeunesse aux éditions Mame. En France, le manga, devenu un véritable phénomène de mode depuis les années 80, attire les jeunes à partir du CM1-CM2 et surtout du collège. Les raisons d’un tel succès ? Lecture intuitive et peu analytique, émotions très fortes, identification facile aux héros, effet de mode. « Ils lisent tous des mangas ! C’est une vague puissante, équivalente à celle de la BD à une certaine époque », conclut Sophie Cluzel.

C’est pourquoi l’édition chrétienne s’en est saisie. Et parce que l’inculturation fait partie de l’évangélisation, l’offre des mangas chrétiens se développe aujourd’hui rapidement. Tout a commencé avec « Le Messie » et « Métamorphose », sortis au Japon, qui racontent la vie du Christ et les Actes des Apôtres, édités en France par BLF. Puis sont venus « Mutinerie » (Exode), « Magistrats » (Juges), « Messagers » (Prophètes) et récemment « Majesté » (Apocalypse). Ainsi, la Bible se décline aujourd’hui en un coffret manga de 6 livres de 300 pages. Et c’est un succès ! La série, traduite dans au moins 20 langues (khmer, arabe et ukrainien pour 2023) et publiée à plusieurs millions d’exemplaires – dont 340.000 en français – a remporté plusieurs prix. Mais quelle confiance accorder à cet ouvrage ? L’éditeur explique : « C’est une sœur en Christ qui a fait ce manga et qui a à cœur de partager l’évangile. » De plus, les histoires sont très fidèles et sur chaque planche, les références des citations de la Bible apparaissent.