Qui sera notre avocat au Ciel ?

La Bible fait mention d’un avocat, un défenseur, qui va plaider notre cause devant Dieu et qui sera notre soutien le plus solide lorsque nous en aurons besoin.

Dans la Bible, plus précisément le Nouveau testament, Jésus parle d’un « défenseur », un avocat qui saura soutenir les fidèles malgré leurs péchés (1 Jn, 2) :

Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l’un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père : Jésus Christ, le Juste.

Saint Jean qualifie ici Jésus de défenseur, que l’on pourrait associer à un avocat de la défense, c’est-à-dire qui plaide notre cause et implorera miséricorde. Une référence que l’on retrouve également dans le livre de Job (Jb 16, 18-19) sous le nom de « témoin » :

Terre, ne couvre pas mon sang, et que rien n’arrête mes cris !

Même maintenant, j’ai dans le ciel mon témoin, dans les hauteurs mon répondant.

Mais Jésus, Fils, est également le Père et le Saint-Esprit. Et qu’est d’autre le Saint-Esprit si ce n’est notre avocat auprès du Père ? Le Paraclet, autre nom utilisé pour désigner l’Esprit saint, est un mot d’origine grecque (Παράκλητος) qui signifie « celui qu’on appelle à son secours » (de παρακαλέω, « appeler auprès de soi »), ou « celui qui intercède », et que l’on a traduit par « avocat », « défenseur », « intercesseur ». Saint Jean fait ainsi référence au Saint-Esprit en ces termes (Jn 14, 15-17) :

Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements.

Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous :

l’Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas ; vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous.

Notre avocat, notre « défenseur » n’est donc autre que le Saint-Esprit, c’est-à-dire le Père, c’est-à-dire Jésus ! Il est à la fois notre mentor, notre guide, mais, surtout, il est un soutien plein de tendresse et de compassion, prêt à nous pardonner et à nous accueillir à chaque instant dans son amour infini.

