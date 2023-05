La journée internationale des chrétiens d’Orient, qui se tient cette année ce dimanche 14 mai, est une belle occasion de faire connaître les chrétiens d’Orient auprès du grand public et de permettre un échange et une communion fraternelle entre les différentes communautés qui enrichissent le christianisme, dont certaines l’ont façonné dès le berceau. Au cours de cette journée, tous les chrétiens orientaux sont invités à se rassembler par la prière, joints par ceux d’Occident : syriaques, coptes, maronites, grec-melkites, gréco-catholiques, arméniens, chaldéens… Comment s’associer à cette initiative en France ?

Il existe de multiples façons de prier pour les chrétiens d’Orient. Individuellement d’abord, en s’associant à l’intention de prière dédiée à cette journée, qui invite à confier à Dieu la jeunesse d’Orient et d’Occident :

Seigneur, en cette journée des chrétiens d’Orient, tourne ton visage vers la jeunesse d’Orient et d’Occident. Que les jeunes grandissent en artisans de paix et en germes d’espérance pour leurs pays et pour le monde. Donne à la jeunesse des Églises d’Orient et d’Occident de t’invoquer d’une seule voix comme leur Père, et suscite en elle la soif de communion fraternelle.