Pourquoi l’audience générale de ce mercredi sera historique

Le patriarche copte orthodoxe Tawadros II sera ce mercredi 10 mai aux côtés du pape François lors de l’audience générale place Saint-Pierre et prendra la parole. Un rare et important témoignage de proximité et de fraternité entre les deux chefs d'Église.

C’était il y a 50 ans. Le 10 mai 1973, le pape Paul VI invitait à Rome le patriarche Chenouda III, pape copte de 1971 à 2012, à l’occasion de 1.600 ans de la mort de saint Athanase d’Alexandrie, docteur et père de l’Église vénéré dans les Églises orthodoxes, coptes et catholique. La rencontre avait permis la signature d’un accord christologique très important qui mettait fin à une longue controverse entre coptes et catholiques à propos du Concile de Chalcédoine (451), à la racine de la rupture entre Rome et les Églises orientales. Pour la première fois, les deux leaders religieux affirmaient partager une même et unique foi en Christ, reconnu comme vrai Dieu et vrai homme, et ce rapprochement avait ouvert la voie à d’autres gestes œcuméniques forts et significatifs pour Rome avec les Églises syriaque, arménienne ou syro-malankare.

En venant à Rome pour rencontrer le pape François le jour même du 50e anniversaire de cette rencontre, le patriarche Tawadros II souligne l’importance de ce rapprochement. Sa venue sera aussi l’occasion de commémorer un autre anniversaire, celui de sa venue à Rome en 2013, pour son premier voyage hors d’Égypte, pour rencontrer le pape François alors récemment élu. À cette occasion, le 10 mai avait été désigné comme Journée de l’amitié copte-catholique. Puis le pape François s’était rendu à son tour en Égypte en 2017, une visite qui avait permis un vrai pas en avant, avec la signature d’un accord sur la reconnaissance des baptêmes.