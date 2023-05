Le plus beau cadeau pour la première communion d’un enfant

Quel est le plus beau cadeau qu’un enfant puisse recevoir à l’occasion de sa première communion ? Est-ce un nouveau jeu, un collier fantaisie ou une Bible flambant neuve ? Non, le meilleur cadeau qu’un enfant puisse recevoir pour sa première communion est Jésus lui-même !

Cette réponse peut être une « déception » pour certains, mais en réalité, un enfant pourra chérir ce cadeau pour le reste de sa vie et même pour l’éternité.

En évoquant sa première communion, le pape Benoît XVI explique ce qu’il a ressenti ce jour-là :

Au centre de mes beaux et joyeux souvenirs se trouve le souvenir d’avoir compris que Jésus était entré dans mon cœur, m’avait rendu visite, précisément à moi. Et avec Jésus, Dieu lui-même est avec moi. C’est est un don d’amour qui vaut réellement plus que tout ce qui peut être donné par ailleurs dans la vie. [15 octobre 2005]

Saint Jean Paul II a décrit la première communion de sainte Thérèse de Lisieux lors d’une rencontre avec des enfants en 1979 :

Rappelant le jour de sa première communion, sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus écrit : « Oh, comme il fut doux le premier baiser que Jésus a donné à mon âme…! C’était un baiser d’amour, je me sentais aimée et je dis à mon tour : “Je vous aime… je me donne à vous pour toujours”… Thérèse avait disparu comme la goutte d’eau qui se perd au sein de l’océan. Restait seulement Jésus ; le maître, le Roi » (Thérèse de Lisieux, Histoire d’une âme, chapitre IV). Et elle se mit à pleurer des larmes de joie et de consolation, au grand étonnement de ses compagnes. [14 juin 1979]