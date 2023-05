« Chaque petit enfant, pour son baptême, doit avoir son parrain. Celui-ci représente la famille du futur baptisé, en tant qu’elle doit prendre une certaine extension spirituelle. Il personnifie par ailleurs l’Église en tant qu’elle est notre mère. » (Rituel du baptême). En effet, le parrain et la marraine comptent beaucoup dans la vie d’un enfant chrétien. Ils l’aide à faire grandir sa foi mais aussi représente le rôle maternel de l’Église. S’ils sont aussi appelés à prier pour leur filleul, ce dernier peut également le faire pour eux.

Les petits peuvent donc dire le soir un prière pour leur marraine et leur parrain :

Seigneur, mon parrain et ma marraine m’aident à Te connaître et à croire en Toi. Merci pour leur présence dans ma vie depuis le jour de mon Baptême . Ils sont les témoins de la joie qu’il y a à Te servir. Qu’ils m’apprennent combien Tu es bon et comment Tu penses à moi.

Et si l’enfant est trop petit pour formuler sa prière, ce sont ses parents qui peuvent la réciter à sa place :

Seigneur, merci pour les parrains et marraines de nos enfants.

Que leur mission de témoins de l’Évangile et de l’Église

soutienne nos enfants dans leur relation avec Toi.

Que par leurs paroles et leurs exemples,

nos enfants aient envie de T’aimer et Te découvrir davantage.

Nous Te confions ces parrains et marraines, leur famille, leur travail, leur mission.

Qu’ils sachent prendre du temps pour Toi, Seigneur, et avec notre enfant.

Qu’ils puissent construire ensemble des liens de vie et de foi,

afin que nos enfants trouvent en eux un modèle de fidélité et un soutien dans leur foi.

Qu’ils soient les premiers à être fidèles aux promesses de leur Baptême.

Que les parrains et marraines de nos enfants soient à leurs côtés

lors des grandes étapes de leur vie humaine et chrétienne.

Par leur prière, que nos enfants soient protégés des embûches de l’ennemi

et persévèrent dans la connaissance de ta Parole.

Nous comptons sur eux pour soutenir l’éducation spirituelle

de nos enfants et leur montrer que ton Église s’élargit au-delà de notre famille.

Nous Te rendons grâce pour leur présence,

leurs prières et tout ce qu’ils apportent à nos enfants.

Ainsi soit-il.