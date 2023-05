Jeanne d’Arc illumine la cathédrale d’Orléans

A l’occasion de la 594e édition des Fêtes de Jeanne d’Arc à Orléans, un son et lumière d’une quinzaine de minutes a illuminé la cathédrale Sainte-Croix ce dimanche 7 mai 2023.

Tandis que les fêtes johanniques se clôturent ce lundi 8 mai avec la chevauché de Jeanne dans les rues d’Orléans et le défilé militaire, un son et lumière a illuminé la cathédrale Sainte-Croix dimanche 7 mai dans la soirée. Près de 10.000 personnes, selon les estimations de la police, étaient rassemblées rue Jeanne d’Arc pour suivre la remise de l’étendard du maire d’Orléans, Serge Grouard, à Mgr Jacques Blaquart, évêque d’Orléans, qui ont tous deux souligné combien les fêtes johanniques étaient profondément liées à l’histoire et à l’identité de la ville d’Orléans.

Les spectateurs ont ensuite pu admirer le son et lumière Hommages aux Fêtes de Jeanne d’Arc projeté sur la cathédrale dans une éblouissante déferlante de couleurs, de visages, de formes et de musiques variées. Une création originale proposée par Artslide, sous la direction de Laurent Langlois, célébrant à la fois les Fêtes de Jeanne d’Arc et Orléans. Un vibrant hommage à celle qui délivra Orléans le 8 mai 1429.