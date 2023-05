Alors que ce lundi 8 mai marque le 78e anniversaire de la victoire des forces alliées sur l'Allemagne nazie et de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, Aleteia a sélectionné pour vous onze BD inspirantes pour les petits et les grands.

La France commémore ce lundi 8 mai le 78e anniversaire de la capitulation de l’Allemagne nazie face aux forces alliées, voici une sélection de bandes dessinées inspirantes permettant de redécouvrir des figures héroïques de la Résistance et de la Libération.

1 Les Enfants de la Résistance (tome 8)

Le Lombard

Été 1943. Nouvelle mission pour le Lynx : livrer un stock de papier qui servira à imprimer les journaux de la Résistance. Pour mener à bien leur mission périlleuse, Eusèbe, François et Lisa mettent en place un réseau d’exfiltration. Leur devise, pour lutter contre l’ennemi : « Combattre ou mourir ». Une BD aussi sérieuse que lumineuse aux dessins colorés et joyeux qui traite avec gravité mais sans désespoir de l’héroïsme de la Résistance. Dès 9 ans. Les Enfants de la Résistance (tome 8), Benoît Ers et Vincent Dugomier, Le Lombard.

2 Honoré d’Estienne d’Orves, Pionnier de la Résistance

Plein Vent

Honoré d’Estienne d’Orves fut l’un des premiers courageux à s’engager dans la Résistance. Officer de marine et descendant d’une grande famille de Provence, il rejoint à Londres le général De Gaulle en 1940, avant de mettre en place le célèbre réseau Nemrod. Lorsque celui-ci est démantelé l’année suivante, le capitaine d’Estienne d’Orves est exécuté. Son héroïsme et sa piété sincère continuent, des décennies plus tard, à porter du fruit grâce à ce témoignage édifiant d’héroïsme et d’abnégation. Dès 9 ans. Honoré d’Estienne d’Orves, Pionnier de la Résistance, Denoël et Jean-François Vivier, Plein Vent.

3 Avec Monclar

Editions du Triomphe

Le général Monclar est de ces héros laïcs qui ont inspiré des générations de jeunes soldats et d’officiers, prêts à donner leur vie pour leur patrie. Admis à Saint-Cyr, il combat dans les rangs de l’armée française à partir de 1914 où il s’illustre pour son courage. Blessé plusieurs fois, décoré pour sa bravoure, il intègre finalement la Légion en 1924 avant de rejoindre, en 1940, les Forces françaises libres en Angleterre. La BD retrace sa vie exemplaire, de ses jeunes années à sa mort en 1964. Dès 9 ans. Avec Monclar, Philippe Chapelle et Patrick de Gmeline, Editions du Triomphe.

4 Justes parmi les nations, Les réseaux de la liberté (tome 1)

Plein Vent

Justes parmi les nations illustre les faits héroïques des membres du « réseau Marcel », qui ont sauvé la vie de 527 enfants juifs pendant l’Occupation, sous l’initiative de Moussa Abadi, son épouse Odette Rosenstock, Mgr Rémond et les pasteurs évangéliques Edmond Evrard et Pierre Gagnier. Ensemble, ils ont risqué leur vie pour éviter à des centaines d’enfants juifs le sort effroyable qui les attendait dans les camps. Dès 9 ans. Justes parmi les nations, Les réseaux de la liberté (tome 1), Yvon Bertorello, Eric Stoffel, Serge Scotto, Frédéric Allali, Michel Espinosa, Plein Vent.

5 Après la rafle, une histoire vraie

Les Arènes

Plus centrée sur le témoignage des survivants que sur la Résistance à proprement parler, cette BD retrace l’histoire bouleversante de Joseph Weismann, l’un des derniers rescapés de la rafle du Vél’ d’Hiv’ dont le témoignage est à l’origine du film La Rafle de Roselyne Bosch en 2010. Joseph n’a qu’onze ans lorsqu’il est déporté au camp de transit de Beaune-la-Rolande. De là, ses parents et ses sœurs sont embarquées à Auschwitz, d’où ils ne reviennent pas. Avec son ami Joseph Kogan, il parvient à s’enfuir, au péril de sa vie, pour la liberté… Dès 14 ans. Après la rafle, une histoire vraie, Arnaud Delalande, Laurent Bidot, Joseph Weismann, Les Arènes.

6 La Rose Blanche, Des étudiants contre Hitler

Plein Vent

1942. Quelques étudiants en médecine de l’université de Munich, entraînés par Hans Scholl, se regroupent en un collectif nommé La Rose blanche, pour défier le pouvoir nazi. Ensemble, ils se révoltent, jusqu’à donner leur vie, pour dénoncer les atrocités commises par le régime. Un témoignage édifiant et remarquable à lire dès 10 ans. La Rose Blanche, Des étudiants contre Hitler, Jean-François Vivier, Beniamino Delvecchio, Francesco Rizzato, Plein Vent.

7 Maximilien Kolbe, un saint à Auschwitz

Plein Vent

En 1941, Maximilien Kolbe, frère franciscain polonais, offre sa vie pour sauver celle d’un père de famille condamné à mort. Déporté à Auschwitz, il vit dans l’horreur des camps l’espérance fulgurante de son ministère de prêtre, témoignant auprès des prisonniers de l’amour infini d’un Dieu souffrant auprès de Son peuple. La BD relit avec une profondeur bouleversante le témoignage de sa vie toute donnée. Dès 12 ans. Maximilien Kolbe, un saint à Auschwitz, Jean-François Vivier, Denoël, Plein Vent.

8 Madeleine, résistante – Cahiers (tome 4)

Dupuis

Un album poétique à l’esthétique envoûtante grâce aux lavis bleu de Bertail qui illustrent avec délicatesse l’histoire vibrante de Madeleine Riffaud, née en 1924, engagée dans une cellule de Résistance. Un témoignage exceptionnel à découvrir dans les Cahiers qui forment cette série de BD lauréate du Prix René Goscinny 2021. Dès 12 ans. Madeleine, résistante – Cahiers (tome 4), Bertail, Jean-David Morvan, Riffaud, Dupuis.

9 Petits bonheurs

Vents d’Ouest

« Grandir en temps de guerre » : la BD de H. Tonton (à l’esthétique particulière) met en scène Rémi et son amie Mathilde. Lorsque les deux enfants tombent par hasard sur une cargaison d’armes, ils sont immédiatement plongés dans le monde des adultes, heurtant de plein fouet la guerre dont ils étaient jusqu’alors relativement préservés en ce printemps 1944 dans leur village du sud-ouest de la France. Dès 12 ans. Petits bonheurs, l’intégrale, H. Tonton, Glénat.

10 Têtes de mule, six jeunes Alsaciennes en résistance

La Boîte à Bulles

Couronnée par le prix international de la BD chrétienne à Angoulême en 2022, l’album retrace l’histoire vraie d’une jeune Alsacienne, Alice, et de ses amies. Pour rester fidèles à leur promesse scoute, elles constituent un petit réseau pour venir en aide aux prisonniers et aux étrangers contre les nazis qui ont envahi la région. Une esthétique simple (parfois un peu trop), au service d’une narration captivante. Dès 12 ans. Têtes de mule, six jeunes Alsaciennes en résistance, Etienne Gendrin, La Boîte à Bulle.

11 Vise juste mais tire sans haine (roman jeunesse)

Plein Vent

Laure est une étudiante ordinaire. Lorsque la guerre éclate en 1939, sa vie bascule. Pour lutter contre l’occupant, elle rejoint un réseau clandestin et se porte volontaire pour une mission périlleuse, au point de se retrouver face à un terrible dilemme : pour sauver des vies, saura-t-elle rester fidèle à son idéal ? Dès 12 ans.Vise juste mais tire sans haine, Victoire Delayance, Plein Vent