[EN IMAGES] 1.600 chefs scouts ont traversé la baie du Mont Saint-Michel

Près de 2.000 scouts sont réunis du samedi 6 au lundi 8 mai 2023 au Mont Saint-Michel à l’occasion des Journées Nationales des Guides et Scouts d’Europe. Un rassemblement inédit et hautement symbolique.

C’est au Mont Saint-Michel, il y a 57 ans, qu’est né le baussant des Guides et Scouts d’Europe, ce drapeau représentant une croix rouge agrémentée d’une fleur de lys, sur un fond noir et blanc. En 1966, pour fêter le millénaire du Mont Saint-Michel, les Scouts d’Europe organisent un pèlerinage au sanctuaire, pendant lequel ils montent un « tableau vivant » représentant les Hébreux devant rejoindre le Mont, opposés aux Égyptiens. Les Hébreux portent des étendards blancs, tandis que les Égyptiens ont des étendards noirs. Réunies, les deux couleurs offrent un fond symbolique, représentant la lutte entre le bien et le mal. Le premier baussant a été béni au Mont Saint-Michel à cette occasion et déposé dans la chapelle Notre-Dame-sous-Terre.

57 ans après, c’est toujours dans les pas de l’archange saint Michel que marchent quelque 1.600 chefs et cheftaines de l’association des Guides et Scouts d’Europe (AGSE). Venus de toute la France, certains par un TGV spécialement affrété pour l’occasion, ces jeunes, d’une moyenne d’âge de 22 ans, se sont rassemblés sur ce même lieu pour les Journées Nationales du mouvement. Un temps de jeu, de pèlerinage et de rencontres. Une manière aussi de rendre hommage à ces milliers de bénévoles qui ne comptent pas leurs heures pour se mettre au service des jeunes qu’ils encadrent tout au long de l’année, à deux mois des premiers départs en camp d’été.

Temps fort du week-end : la traversée des grèves de la baie, en groupes successifs de 400 personnes, au départ du bec d’Andaine, à Genêts, vers le Mont Saint-Michel, le samedi 6 mai. Après avoir traversé la baie, au son des cornemuses et des cors de chasse, les chefs et cheftaines ont passé quelques heures au Mont Saint-Michel où ils ont notamment prié sur l’esplanade de la Croix de Jérusalem et fait bénir le baussant, avant de rejoindre leur bivouac au château de Bonnefontaine.

C’est Mgr Guillaume de Lisle, évêque auxiliaire de Meaux et membre du Conseil pour la pastorale des enfants et des jeunes au sein de la conférence des évêques de France (CEF), qui a présidé la messe dimanche 7 mai.

Découvrez, en images, la traversée de la baie :