Les reliques de Thérèse de Lisieux visibles à Paris !

Les reliques de sainte Thérèse de Lisieux sont accueillies jusqu’au 14 mai à la basilique Notre-Dame-des-Victoires (IIe arrondissement). Une belle occasion pour les Parisiens, Franciliens et touristes de venir se recueillir devant la patronne des missions !

Alors que l’année 2023 marque les 150 ans de la naissance de Thérèse de Lisieux ainsi que le 100e anniversaire de sa béatification, les reliques de la sainte poursuivent leurs pérégrinations. Depuis le 1er mai et jusqu’au 14, c’est à Paris qu’elles se trouvent, plus précisément dans la basilique Notre-Dame des Victoires (IIe arrondissement). Dans le détail, une neuvaine de prière pour les malades est organisée devant les reliques.

Après Paris, c’est en Allemagne, plus précisément dans le diocèse de Cologne, qu’elles circuleront jusqu’au 24 mai. Le 7 juin, elles rejoindront la place Saint Pierre de Rome afin d’entourer les fidèles et le pape François lors de son audience générale. Elles resteront en Italie jusqu’au 20 juin avant de s’envoler pour l’Illinois (États-Unis) du 16 septembre au 2 octobre.

Patronne secondaire de la France

« Je voudrais parcourir la Terre, prêcher ton nom, mais ô mon Bien-Aimé, une seule mission ne me suffirait pas, je voudrais en même temps annoncer l’Évangile dans les cinq parties du monde et jusque dans les îles les plus reculées… non seulement pendant quelques années. Je voudrais être missionnaire mais je voudrais l’avoir été depuis la création du monde et l’être jusqu’à la consommation des siècles. » Ces paroles sont celles que sainte Thérèse a adressé à Jésus dans ses prières. Si elle n’a pas voyagé de son vivant, sa lumière a rayonné par-delà les océans. Les reliques de sainte Thérèse arpentent ainsi les chemins de France et du monde depuis 1944, lorsqu’elle a été nommée patronne secondaire de la France.

