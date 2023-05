Huit mois après le décès de sa mère, la reine Elisabeth II, Charles III a été couronné roi ce samedi 6 mai 2023 en l’abbaye de Westminster à Londres, sous les yeux de quelque 2.300 invités. L’archevêque de Canterbury Justin Welby a déposé la couronne de Saint-Édouard sur la tête du roi vers 13h. Peu avant, l’archevêque de Canterbury a procédé à une triple onction de Charles III, avec la « cuillère du couronnement ». Il a oint les mains, la poitrine et la tête du roi avec de l’huile sainte venue de Jérusalem et bénite lors d’une cérémonie spéciale à l’église du Saint-Sépulcre.

Défenseur de toutes les « fois », Charles III a ouvert la célébration aux représentants de toutes les religions et confessions. C’est donc pour la première fois depuis cinq siècles, que des catholiques ont pris part à une cérémonie de couronnement britannique. Le pape François a été représenté par le cardinal Parolin, secrétaire d’État du Saint-Siège. Le nonce apostolique au Royaume-Uni, Mgr Miguel Maury Buendia, a également répondu présent. Mais c’est le cardinal archevêque de Westminster, primat d’Angleterre et du Pays de Galles, Vincent Gerard Nichols, qui a pleinement participé à ce couronnement en prononçant une bénédiction, avec d’autres dirigeants protestants et orthodoxes, à l’issue de la cérémonie du sacre :

« Que Dieu déverse sur vous les richesses de sa grâce, vous garde dans sa sainte crainte, vous prépare à une éternité heureuse et vous reçoive enfin dans la gloire immortelle. »

La cérémonie a aussi fait échos aux nombreuses traces de ses origines catholiques : le chant du Kyrie, du Veni Sancte Spiritus, du Te Deum et du Gloria, avec un arrangement écrit au XVIe siècle par William Byrd…

La messe de couronnement a été poursuivie par une liturgie lors de laquelle Charles III et son épouse Camilla ont reçu la communion pour la première fois en qualité du roi et de la reine.