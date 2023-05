Radio Maria fête ses 25 ans en France

L’antenne française de Radio Maria, radio catholique d’évangélisation, fête cette année ses 25 ans. Retour sur la singularité de sa programmation avec le père Mathieu Rey, directeur éditorial de Radio Maria France.

Derrière un site à l’interface un peu désuet, Radio Maria gagne à être connue. Implantée aux quatre coins de la planète grâce à ses 82 stations à travers le monde et ses 500 millions d’auditeurs revendiqués sur les cinq continents, la station est née en Italie en 1983, dans le diocèse de Milan. Dès sa fondation, de nouvelles stations émergent partout en Italie, puis en Amérique, en Afrique et en Europe, pour devenir une seule organisation en 1998. L’antenne française fait ses débuts la même année, le 7 mai, à Nice, avant de s’installer dans le Var, puis d’ouvrir plus récemment une antenne à Paris, dans le 2e arrondissement.

« Un désir de contemplation et de prière »

« Ce succès, je ne l’explique pas autrement que dans son lien fondamental à la Vierge Marie, explique le père Mathieu Rey. Ce n’est pas pour rien que certains la surnomment ‘‘la radio du rosaire’ » : la Vierge attire, donc la radio de la Vierge attire. C’est aussi la prière qui plaît à nos auditeurs : les gens ont un véritable désir de contemplation pour faire grandir leur vie intérieure. Hors des temps de prière diffusés à heure fixe : rosaire, messe ou offices, nous proposons aussi des programmes qui développent le contenu de la foi catholique. » Pour développer la station, onze salariés et quatre-vingt bénévoles forment en France « une grande famille » explique le père. La grande variété des programmes, qui s’écoutent d’ailleurs plus en podcasts qu’en direct, abordent en profondeur les sujets de société : « accompagner l’enfant en deuil » ; « accompagner un malade » ; « l’éducation affective de nos enfants »… Tandis que la liturgie des heures diffusée en direct rythme la journée, pour une programmation continue qui alterne entre prière, émissions et témoignages.

Continuer à évangéliser

« Radio Maria, c’est une vraie radio, explique le père. Nous avons déjà de nombreuses fréquences en France qui permettent un bon maillage territorial, en plus des plateformes en ligne. Bien sûr, nous aimerions continuer à développer davantage ce réseau, pour déployer notre mission sur un terrain plus vaste encore en acquérant de nouvelles fréquences pour continuer à évangéliser dans les zones que nous ne couvrons pas encore et atteindre de plus en plus d’âmes. » Le père Mathieu Rey se souvient des nombreux témoignages : « Il y a ces guérisons physiques, qui surviennent pendant nos temps de prière du jeudi alors qu’à l’antenne, un prêtre intercède pour les malades, ou encore ces conversions merveilleuses. Je pense à cet homme, qui a pu se réconcilier avec sa famille après avoir écouté une de nos émissions sur le pardon, ou encore ces adeptes du New Age et de l’ésotérisme qui sont tombés sur un programme dédié aux dérives de la magie et qui ont été bouleversés par l’amour de Dieu jusqu’à vivre une véritable conversion, au sens propre. Il y a aussi cet homme, un protestant hostile à la Vierge Marie qui s’est laissé toucher par son regard maternel et qui, enflammé d’amour pour elle, anime désormais le chapelet dans sa paroisse. »

À l’occasion de son vingt-cinquième anniversaire, Radio Maria organise un grand week-end d’action de grâce les 6 et 7 mai 2023 au domaine de La Castille (Var). Au programme : messes, prières de louange et d’intercession, adorations, témoignages, catéchèses, ateliers. À noter, samedi 6 mai à 20h30, un grand concert de reggae avec le groupe Les Guetteurs.