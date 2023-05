Tenir un carnet de messe pourrait bien révolutionner votre vie spirituelle. Voici pourquoi et comment commencer sa rédaction.

Vous éprouvez parfois quelques difficultés à être assidu d’en votre vie spirituelle ? Et si vous tentiez le carnet de messe ? Utiliser à bon escient, ce petit outil peut s’avérer être une merveilleuse façon de s’engager plus profondément dans la prière et la participation à la liturgie.

Divisé en plusieurs parties, il permet en effet de noter des prières pour la messe, comme celles qui sont à réciter avant et après la communion mais aussi des prières à dire avant la liturgie pour ouvrir son cœur au Seigneur. Enfin, il peut aussi contenir des paroles clés de la messe ou de l’homélie afin de les méditer ensuite chez soi. Voici quelques conseils pour tenir ce carnet de messe.

1 Être PLEINEMENT PRÉSENT À LA MESSE

Si le carnet de messe est un des moyens pour s’aider à mieux participer à la messe, il ne doit pas devenir une distraction. Inutile donc de noter chaque mot de la messe au risque de plus y être pleinement présent.

2 OFFRIR LA MESSE EN PRIÈRE

Une excellente façon d' »entrer » dans la messe est de créer sa propre intention avant le début de la liturgie. Le carnet de messe peut donc aider à noter ce pour quoi on veut offrir sa participation à la messe, se concentrer sur cela et « placer » cette déposer cette intention devant l’autel. Il est tout particulièrement possible de le faire en arrivant légèrement en avance à la messe.

3 Se rappeler CE QUI S’EST PASSÉ À LA MESSE

Pascal Deloche / Godong

Un carnet de messe peut aussi être très utile pour nourrir sa prière personnelle à la maison. Cela peut être une méditation des paroles du prêtre lors de son homélie ou bien une phrase forte issue de l’un des lectures. Prendre note de cela, puis y revenir plus tard peut profondément enrichir sa prière personnelle.

C’est une façon de comprendre ce que Dieu essaie de nous dire. Mais sans se mettre la pression ! Ce n’est pas la quantité des phrases notées qui prime mais leur qualité. Il faut donc se laisser guider par le Saint-Esprit. Ce carnet doit être un outil de prière personnelle et non pas la remplacer.

4 Ne pas avoir honte de tenir un carnet

Surtout, il ne faut pas avoir peur du jugement des autres. Si ce petit carnet peut aider à enrichir sa vie spirituelle, alors il ne faut pas hésiter à le tenir. Et quelle excellente façon de partager comment cela peut aider dans la prière personnelle lorsque d’autres se poseront des questions à ce sujet !

