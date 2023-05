1.300 scouts réunis près de Lyon pendant trois jours !

C’est sur le thème des premiers chrétiens martyrs de Lyon que se sont réunis pendant trois jours, du 29 avril au 1er mai, dans l’Ain près de 1.300 louvettes, louveteaux, guides et scouts d’Europe des districts de Lyon. Une manifestation joyeuse, priante et débordante d’espérance.

Pas de casseroles ni d’incendies ici, mais des gamelles et des feux de camp pour cette immense manifestation qui restera à coup sûr dans les mémoires de tous ces jeunes, vivant au plus près de la nature, pendant trois jours organisés au rythme des grands jeux, veillés, installations, ou encore concours de cuisine. Sur un site de plusieurs hectares, 200 tentes, les guides d’un côté, les scouts de l’autre, et un immense terrain au milieu pour rassembler le tout et profiter du spectacle, les jeunes ont pu apprécier le samedi une scénographie avec un défilé de Romains tenant des chrétiens attachés qui vont être sauvés par saint Michel Archange, puis une veillée racontant la vie des saints martyrs, qui s’est fini par un immense feu d’artifice.

Groupe Veme Lyon

Dimanche, adoration, confession puis messe ont permis à tous ces jeunes de prendre la mesure de leur nombre, et de la joie de vivre leur foi ensemble, avant lundi de faire preuve d’esprit sportif lors des olympiades, puis d’esprit de service pour tout démonter et laisser le site impeccable, pour repartir le coeur gonflé à bloc.

Qu’elle est belle cette jeunesse qui chante, qui croit et qui prie, tout en respectant la nature et les hommes. Pour une telle réussite, une équipe de chefs, routiers et guides aînés a travaillé pendant plusieurs mois, toujours bénévolement, et toujours avec le sourire, toujours prêts en somme. « Maintenant, rayonne ! », conclut le livret qui a été distribué pour l’occasion aux 1.300 participants.

