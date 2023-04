Ce père de famille américain est sorti indemne d'un grave accident de la route, à la grande surprise des pompiers. Mais en regardant les photos du drame, lui et sa femme réalisent que la Vierge Marie l'a bel et bien protégé, en lui laissant même un message.

Maggie et Robert sont les parents de cinq jeunes garçons, âgés de 2 à 9 ans. Ils vivent au Texas, où Robert travaille sur une base militaire en tant que Marines, tandis que Maggie fait l’école à la maison pour ses cinq enfants, tâchant de leur offrir une vie « joyeusement catholique ». Il y a un mois, Robert a eu un grave accident de voiture dont il est sorti indemne, de façon miraculeuse. C’est ce qu’a raconté Maggie sur sa page Facebook, voulant témoigner de ce que la Vierge Marie fait pour eux au quotidien.

Courtesy of Maggie

« Robert a eu un grave accident de voiture la semaine dernière et s’en est sorti indemne. Sa portière conducteur a été heurtée par une camionnette roulant à 55 km/h. Il se souvient juste qu’il n’a pas eu le temps de réagir, mais qu’il a eu le sentiment que « la mort était proche ». Notre véhicule a été propulsé sur deux voies de circulation miraculeusement vides », raconte-t-elle ainsi, assurant que ce type d’accident est souvent mortel, comme l’ont confirmé de nombreux témoins. « Le pompier qui est intervenu a fait remarquer qu’il était choqué de voir que quelqu’un avait pu sortir du véhicule, et encore plus s’en sortir indemne. Il s’est plaint d’avoir été témoin de tant de décès sur cette route dans des scènes identiques, en disant : « J’ai déjà vu ces situations une douzaine de fois où vous [le conducteur] ne vous en sortez pas. »

Courtesy of Maggie

Mais ce qui a rendu la protection de Robert encore plus miraculeuse, c’est un petit détail que le couple a remarqué en regardant les photos après coup. « Nous regardions les photos lorsque j’ai remarqué cette carte de prière mariale coincée dans la porte mutilée ». Or Maggie l’affirme, cette petite carte de prière était bel et bien dans la voiture, mais sous le pare-soleil à droite, devant la place de l’accompagnateur (et non du conducteur), elle a donc dû voler pendant le choc, mais de là à se mettre pile au niveau de l’impact …! « Pour nous, ce petit bout de papier représente une réalité spirituelle : Marie était là au moment de l’impact, se plaçant entre Robert et un dommage corporel grave, et Dieu a permis que ce signe nous rappelle son amour pour nous. J’ai dit avec humour à Robert que la Sainte Vierge devait vraiment l’aimer pour lui avoir laissé sa carte de visite. »

Dans son message, Maggie conclut ainsi, « nous nous sentons obligés de partager ce miracle avec vous et de vous rappeler que Marie vous aime et souhaite que vous vous rapprochiez de son fils, Jésus. Nous vous prions de nous garder dans vos prières, ainsi que l’autre conducteur (qui a été secoué mais n’a pas été blessé, Dieu merci !). »

Une bien belle histoire qui ne s’arrête pas là ! Maggie a raconté par la suite, qu’après l’accident, lorsqu’elle et son mari sont allés acheter un autre véhicule à un couple du coin, ils ont été surpris de découvrir que le mari qui vendait la voiture était un catholique pratiquant qui priait depuis des années pour que sa femme le rejoigne à la messe. Maggie et Robert ont eu l’occasion de partager leur incroyable histoire de protection de Marie avec ce couple, et désormais, leur espoir et leur prière sont tournés vers cette femme, afin que leur témoignage l’inspire et l’invite à revenir à l’Église. Reste à savoir si Marie lui adressera aussi une petite carte !