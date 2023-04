Six nouveaux prêtres ordonnés en Chine

En Chine, plusieurs diocèses ont accueilli six nouveaux prêtres, ordonnés le 25 avril, fête de saint Marc l'évangéliste, à quelques jours de la Journée mondiale de prière pour les vocations du dimanche 30 avril.

Plusieurs diocèses chinois ont accueilli leurs nouveaux prêtres, rapporte l’agence Fides. Six ont été ordonnés dans les diocèses de Pékin, Wanzhou, Sanyuan et Jilin, ainsi qu’un diacre dans le diocèse de Sanyuan. Les ordinations ont eu lieu le 25 avril, date à laquelle est fêté saint Marc l’évangéliste.

L’ordination sacerdotale du père Joseph Guo Chen, à Pékin, s’est faite en présence de 70 prêtres chinois et de Mgr Joseph Li Shan, reconnu à la fois par les autorités chinoises et le Vatican. Au cours de son sermon, l’évêque de Pékin a appelé le père Guo Shen à « suivre l’exemple du Christ, le Grand Prêtre éternel, et à accomplir ses devoirs de ministre et sa tâche de sanctification avec joie et amour, à servir les fidèles et à travailler au salut des âmes, en suivant les traces du Bon Pasteur et en se consacrant à l’édification de la famille de l’Église. »

Le père Guo Shen, qui s’est exprimé pendant sa messe d’ordination, a promis de « remplir ses devoirs sacerdotaux au mieux de ses capacités, de se consacrer entièrement à Dieu et de tout faire pour poursuivre la bonne œuvre que le Seigneur a commencée en [lui]. »

Des vocations fortes malgré les persécutions

Ces ordinations sont intervenues quelques jours avant la 60e Journée mondiale de prière pour les vocations, le dimanche 30 avril, dont le thème fixé par le Pape est « La vocation : grâce et mission ». Dans son message pour cette Journée, François avait exhorté à ne pas réduire l’appel divin « au silence ». « Il n’y a pas de vocation sans mission. Et il n’y a pas de bonheur ni de pleine réalisation de soi sans offrir aux autres la nouvelle vie que nous avons trouvée », avait-il insisté.

La Chine demeure l’un des pays où les chrétiens sont le plus persécutés, sous surveillance constante du pouvoir communiste. Ce dernier cherche notamment à séparer les catholiques de Rome, pour constituer une sorte d’Église nationale. Les prêtres, diacres et évêques sont souvent contraints de rejoindre ces « églises patriotiques », créées pour éliminer toute influence de l’Église dans la société et contrôler au maximum son activité, le clergé et les fidèles.