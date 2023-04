Le Pape invite les chrétiens à « mettre la charité à la première place »

« Je vous porte dans mon cœur et je vous demande de prier pour moi », a assuré le pape François aux catholiques de Hongrie, au terme de la messe célébrée à Budapest le 30 avril 2023. Le Pape a ensuite prononcé une prière pour la paix en Europe, dans le contexte de la guerre en Ukraine.

« Il est bien que les confins ne représentent pas des frontières qui séparent, mais des zones de contact ; et que les croyants dans le Christ mettent à la première place la charité qui unit et non pas les différences historiques, culturelles et religieuses qui divisent », a expliqué le pape François au terme de la messe, en saluant la présence des autorités civiles et des autres Églises, parmi lesquels le Premier ministre Viktor Orbán, la présidente Katalin Novák et le métropolite Hilarion.

Une prière pour les Hongrois et l’Europe

« L’Évangile nous unit et c’est en y revenant, aux sources, que le chemin entre les chrétiens se poursuivra selon la volonté de Jésus, Bon Pasteur qui veut que nous soyons unis en un seul troupeau », a insisté le Pape.

Voici une traduction intégrale de la prière récitée par le pape François :

« Nous nous adressons maintenant à la Vierge Marie. À elle, Magna Domina Hungarorum, que vous invoquez comme Reine et Patronne, je confie tous les Hongrois. Et de cette grande ville et de ce noble pays, je voudrais remettre en son cœur la foi et l’avenir de tout le continent européen, auquel j’ai pensé ces jours-ci, et de façon particulière la cause de la paix. Vierge Sainte, regarde les peuples qui souffrent le plus.

Regarde surtout le tout proche peuple ukrainien meurtri, et le peuple russe, qui te sont consacrés. Tu es la Reine de la paix, répands dans le cœur des hommes et des responsables des nations le désir de construire la paix, de donner aux jeunes générations un avenir d’espérance, non de guerre ; un avenir plein de berceaux, non de tombes ; un monde de frères, non de murs.

Nous nous tournons vers toi, Sainte Mère de Dieu : après la résurrection de Jésus, tu as accompagné les premiers pas de la communauté chrétienne, en la rendant persévérante et unie dans la prière (Ac 1, 14). Ainsi tu as maintenu ensemble les croyants, en gardant l’unité par ton exemple docile et serviable.

Nous te prions pour l’Église en Europe, afin qu’elle retrouve la force de la prière, pour qu’elle redécouvre en toi l’humilité et l’obéissance, l’ardeur du témoignage et la beauté de l’annonce. Nous te confions cette Église et ce pays. Toi qui as exulté pour ton Fils ressuscité, remplis nos cœurs de sa joie. »