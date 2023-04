Quelle médaille de baptême choisir pour un garçon ?

Il n’est pas toujours évident de choisir une médaille de baptême pour un garçon. Dessin, gravure, chaîne… Aleteia vous accompagne dans le choix de la médaille pour un jeune baptisé.

Si la médaille est traditionnellement offerte lors du baptême d’un enfant pour marquer son entrée dans l’Église de Dieu, le choix de cette dernière n’est pas toujours facile, tant les propositions sont nombreuses sur le marché. Quelle taille, quelle gravure choisir pour une médaille de baptême garçon ? Quelles sont les médailles les plus prisées et pour quelles raisons ? Aleteia a posé la question à des parents de jeunes baptisés ainsi qu’à la manufacture artisanale et familiale Anne.K qui nous livre sa précieuse expérience.

De l’importance du choix de la médaille

Le choix d’une médaille de baptême, qu’il revienne aux parents ou aux parrains et marraines de l’enfant, revêt une symbolique importante. La médaille va accompagner l’enfant, puis l’adulte qu’il deviendra, au quotidien ou lors des occasions spéciales de sa vie de croyant. Anne et Bruce Kirkpatrick, médailleurs et artisans français de l’atelier Anne.K, ont le privilège rare de maîtriser au sein de leur atelier familial, toutes les étapes, depuis la création du modèle sculpté à la main jusqu’à la vente de la médaille finie.

Ainsi pensée avec tant de minutie et de travail, la médaille devient une petite œuvre d’art portative. Reste ensuite à choisir entre de si beaux modèles ! Pour beaucoup de parents, comme en témoigne Agnès, « c’est compliqué pour un garçon de porter une médaille, surtout en or jaune… ». Heureusement, le choix aujourd’hui est large et très adapté pour convenir à tous.

Marie-Pauline et son époux voulaient « une médaille portable aussi bien par un enfant que par un homme ». Cette problématique revient plus souvent que pour les filles, qui « peuvent porter leur médaille comme un bijou à l’âge adulte », comme le souligne Félicie.

Ainsi, pour un garçon, les médailles choisies sont souvent mates, sobres, pour être plus discrètes ou au contraire, plus grandes, pour être assumées en tant qu’objet religieux. La chaîne sera prise de préférence de 45 cm au minimum. La taille 40 centimètres faisant vite un ras du cou, rarement plébiscité par la gent masculine.

Quelle gravure choisir sur la médaille de baptême d’un garçon ?

Pour Geneviève et son mari, choisir la Vierge Marie, notre mère à tous, fut une évidence : « Nous avons choisi des médailles de la sainte Vierge Marie pour nos enfants au regard de la consécration à la Vierge pendant leur baptême. Marie est d’ailleurs leur deuxième prénom à chacun », témoigne-t-elle. Aussi bien pour mes garçons que pour mes filleuls, nous avons choisi une Vierge à l’Enfant. »La médaille de Notre Dame des petits enfants convient tout à fait à un petit garçon. A la Vierge à l’Enfant, d’autres préféreront une Vierge Marie, « sans mille détails en dentelle dans le voile de la Vierge », précise Sophie. D’autres encore porteront leur choix sur une médaille de la Sainte Famille, modèle de choix pour les petites églises domestiques que constituent chaque foyer catholique.

Selon Bruce Kirkpatrick, artisan médailleur, l’Enfant Jésus reste un choix très fréquent, en particulier pour le baptême d’un tout petit enfant. La médaille du Petit Pasteur est largement plébiscité.

L’image de la colombe symbole de l’Esprit saint n’est pas réservée aux jeunes filles : la maison Anne.K propose un modèle de médaille Saint Esprit très sobre, mixte et élégant. Aussi, l’enfant peut être confié à son ange gardien avec des modèles tels que Mon petit ange gardien ou l’Ange d’Ezéchiel.

Le médailleur précise que les médailles de saints patrons plaisent beaucoup pour les petits garçons. Des saints patrons certainement choisis pour assurer la protection du jeune baptisé.

Pour Beddy, et bien d’autres parents, choisir une médaille de saint Joseph assure une protection et offre un beau modèle : « Je trouve que mettre un garçon sous la protection de Saint Joseph a un sens très fort pour leur vie d’homme. » Une médaille de saint Christophe peut être choisie pour accompagner l’enfant lors de son « voyage », son pèlerinage terrestre. La maison Anne K en proposera une très prochainement sur son site. La vie très pieuse de saint Louis inspirera certains dans leur choix : un magnifique modèle de charité et de foi !

Le patriotisme et la bravoure de sainte Jeanne d’Arc sont à l’honneur pour de jeunes baptisés garçons. Enfin, la médaille de saint Michel, l’archange symbolisant la puissance du bien contre le mal, reste un modèle très prisé également.

Si pour Anne et Bruce Kirkpatrick, « l’Art et la Foi restent indissociables », on comprend qu’il ne s’agit pas, lors du choix d’une médaille de baptême, de choisir un bijou pour garçon. Une médaille de baptême demeure avant tout un objet de dévotion et de protection, créé avec ferveur, béni, puis porté avec confiance ou gardé discrètement contre son cœur.

