Le dernier livre d’Éric-Emmanuel Schmitt se hisse en tête des ventes

Essais, romans, biographies… Retrouvez le classement des meilleures ventes de livres du 21 au 27 avril 2023 dans les librairies de La Procure. Un choix de lectures inspirantes parmi les ouvrages publiés ces quatre derniers mois.

Réjouissez-vous ! L’article que vous allez lire est entièrement gratuit. Pour qu’il le demeure et soit accessible au plus grand nombre, soutenez Aleteia Je fais un don* *avec réduction fiscale

1 LE DÉFI DE JÉRUSALEM

Albin Michel

Résumé : par Éric-Emmanuel Schmitt, Albin Michel, avril 2023. Invité par le Vatican à un voyage en Terre sainte puis dans la ville-Etat, l’auteur relate ses deux pèlerinages, entre récit de voyage intime et méditation sur la foi et les religions. Si à Jérusalem sa spiritualité se pare de couleurs et d’odeurs nouvelles, sa rencontre avec le pape François, quelques semaines plus tard, achève de donner corps à sa foi. Retrouvez-le en librairie.

2 PAUL DE TARSE : L’ENFANT TERRIBLE DU CHRISTIANISME

Seuil

Résumé : par Daniel Marguerat, Seuil, avril 2023. Premier théologien du christianisme, l’apôtre Paul est une figure contestée qui fait encore débat parmi les chrétiens comme parmi les intellectuels non chrétiens. L’auteur revient sur sa vie et sur sa pensée sans omettre ce dont le saint est accusé depuis des siècles : dogmatisme, misogynie ou encore antijudaïsme. Il aborde également son actualité au XXIe siècle. Retrouvez-le en librairie.

3 LES APPRENTIS SORCIERS : TOUT CE QUE L’ON VOUS CACHE SUR L’ARN MESSAGER

Albin Michel

Résumé :par Alexandra Henrion Caude, Albin Michel, mars 2023. Docteure en génétique, l’auteure dénonce les effets secondaires des vaccins à ARN messager injectés à la population durant la pandémie de Covid-19. Selon elle, ils modifieraient le patrimoine génétique, accélèreraient le vieillissement et provoqueraient des malformations de foetus, des fausses couches ainsi que des troubles neurologiques. Retrouvez-le en librairie.

4 Abus sexuels dans l’Église catholique: Des scandales aux réformes

Gallimard

Résumé : par Monseigneur Pascal Wintzer, Éditions Gallimard, mars 2023. Face aux scandales liés aux abus sexuels au sein de l’Eglise qui se multiplient, l’auteur s’interroge sur son rôle en tant qu’archevêque et le devenir de l’institution catholique. Il dénonce tous ces crimes qui mettent à mal l’épiscopat français. Selon lui, plutôt que de vouloir changer l’Eglise, il faut revoir son organisation et sa gouvernance. Retrouvez-le en librairie.

5 CE QU’EST LE CHRISTIANISME

Artège I Les éditions du Rocher

Résumé :par Benoît XVI, Artège, Rocher, mars 2023. Un ouvrage que Benoît XVI a voulu faire publier après sa mort, comme une sorte de testament spirituel, et dans lequel il partage ses ultimes réflexions sur des thèmes fondamentaux de la religion. Il évoque la miséricorde divine, le dialogue avec les autres religions mais aussi avec les autres confessions chrétiennes ou encore la présence eucharistique. Retrouvez-le en librairie.

6 IL NOUS A TANT DONNÉ : HOMMAGE À BENOÎT XVI

Fayard

Résumé : par Cardinal Robert Sarah, Éditions Fayard, avril 2023. L’auteur dresse un portrait spirituel et psychologique de Benoît XVI, et le complète avec des textes qu’il a consacrés à la figure du pontife depuis sa démission. Avec une sélection d’écrits du Pape. Retrouvez-le en librairie.

7 LES PARTISANS : KESSEL ET DRUON, UNE HISTOIRE DE FAMILLE

Gallimard

Résumé : par Dominique Bona, Éditions Gallimard, mars 2023. Ce récit des vies entrecroisées de Joseph Kessel, célèbre journaliste et écrivain, et de son très jeune neveu Maurice Druon, fait revivre un demi-siècle d’histoire. Il décrit leur fuite à travers la France occupée en compagnie de la chanteuse Germaine Sablon, leur arrivée à Londres, au coeur de la France libre, où ils écrivent le Chant des partisans, puis leur carrière littéraire après la guerre. Retrouvez-le en librairie.

8 RIEN D’AUTRE QUE LA VÉRITÉ : DANS L’INTIMITÉ DU PAPE BENOÎT XVI

Artège

Résumé : par Georg Gänswein, Artège, avril 2023. Le secrétaire personnel de Benoît XVI fait le récit de ses années passées avec le pontife, même après la renonciation de ce dernier en 2013. Il revient sur sa relation de conseiller et de confident du pape allemand, ainsi que sur les affaires qui ont marqué le Vatican durant cette période : les dossiers Vatileaks, les mystères de la disparition Orlandi, le scandale de la pédophilie, entre autres. Retrouvez-le en librairie.

9 L’ENNÉAGRAMME N’EST NI CATHO, NI CASHER

Cerf

Résumé : par Anne Lécu, Éditions Cerf, avril 2023. L’auteure présente les origines de l’ennéagramme et s’interroge sur la nature de son usage au sein de lieux d’Eglise. Elle aborde les justifications théologiques de son utilisation et les conséquences de sa pratique. Retrouvez-le en librairie.

10 QUAND L’AMOUR M’a saisi

Artège

Résumé : par Xavier Bizard, Artège, janvier 2023. Après une révélation qui a changé le cours de sa vie, l’auteur se consacre à la transmission de l’amour du Christ. Ordonné prêtre à 33 ans, il exerce tour à tour son ministère dans une paroisse rurale, dans les périphéries d’Amérique latine puis dans les banlieues françaises. Il relate vingt-cinq années de sacerdoce, abordant des sujets tels que le célibat, l’étranger ou l’amour qui sanctifie. Retrouvez-le en librairie.