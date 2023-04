Sortir de "l’apathie" et vivre la "sympathie et l’empathie". C’est le souhait du pape François aux chrétiens, dans son message pour la 60e Journée mondiale de prière pour les vocations, qui sera célébrée ce dimanche 30 avril 2023, sur le thème "La vocation : grâce et mission".

Dans son message pour la Journée mondiale de prière pour les vocations, le pape assure que l’appel de Dieu qui « veut que nous soyons ses enfants » est « inscrit dans les fibres de notre être » et recèle le « secret du bonheur ». « L’imagination de Dieu qui nous appelle est infinie », affirme-t-il aussi. La vocation peut faire « irruption à l’improviste », souligne le pontife. Avant d’évoquer la sienne : « Ce fut le cas pour moi le 21 septembre 1953, lorsque, me rendant à la fête annuelle des étudiants, j’ai ressenti le besoin d’entrer dans une église et de me confesser. Ce jour a changé ma vie et l’a façonnée d’une manière qui dure encore aujourd’hui. »

Contre « la culture du rejet et de l’indifférence »

Le chef de l’Église catholique engage à ne pas réduire l’appel divin « au silence ». « Il n’y a pas de vocation sans mission. Et il n’y a pas de bonheur ni de pleine réalisation de soi sans offrir aux autres la nouvelle vie que nous avons trouvée », insiste-t-il. Il souhaite aux baptisés « d’apporter la vie partout, en particulier là où il y a exclusion et exploitation, dénuement et mort ». « Dans l’Église, nous sommes tous des serviteurs et des servantes, selon des vocations, des charismes et des ministères différents », écrit encore le successeur de Pierre, qui exhorte à « témoigner joyeusement, en toute situation, par des attitudes et des paroles, de ce que nous vivons en étant avec Jésus et dans sa communauté qu’est l’Église ». Concrètement, il s’agit de pratiquer « des œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle, par un style de vie accueillant et doux, capable de proximité, de compassion et de tendresse, à contre-courant de la culture du rejet et de l’indifférence ».

Enfin, mentionnant les prochaines Journées mondiales de la jeunesse qui auront lieu du 1er au 6 août prochains à Lisbonne, le pape François invite les jeunes à avoir « un cœur brûlant et des pieds en marche ». « Que chacun se sente appelé à se lever et à partir en hâte, avec un coeur ardent », lance le Pape qui affirme attendre « avec joie » cet événement au Portugal.

