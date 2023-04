Les anges en verre de Reims, surprenants chefs-d’œuvre de Lalique

Le monde entier connaît l’ange au sourire de la cathédrale de Reims. Et pourtant la capitale champenoise peut se targuer de posséder un autre trésor : les trente anges que René Lalique a créé pour l’église Saint-Nicaise, au cœur de l'étonnante cité-jardin du Chemin Vert. Ils confèrent à ce sanctuaire une atmosphère toute particulière.

À Reims se trouve une église qui, si elle n’accueille évidemment pas autant de visiteurs que la cathédrale, recèle elle aussi de nombreux trésors. Au centre du quartier du Chemin Vert, à la périphérie de la ville, se dresse l’étonnante église Saint-Nicaise. Si l’extérieur de style romano-byzantin est simple, c’est la richesse de ses décors qui la distingue : son aménagement intérieur a été réalisé par quelques-uns des plus grands artistes et décorateurs de l’époque de sa construction, dans les années 1920. Le peintre Maurice Denis a ainsi conçu le baptistère, surmonté de versets bibliques et entouré d’un décor représentant des paysages fluviaux. Roger de Villiers a créé quant à lui la plus grande partie du statuaire dont une remarquable Sainte Famille ainsi que Saint Nicaise, patron et fondateur du diocèse de Reims à qui l’église est consacrée.

Mais ce sont les belles verrières de René Lalique qui, assurément, donnent à l’église son caractère unique. Au nombre de trente, ces anges en verre moulé sont présentés soit agenouillés soit debout et, translucides, confèrent à l’église sa lumière particulière. René Lalique est l’un des plus grands verriers de son époque et a, dans les styles Art nouveau et Art déco, par la combinaison de matières inédites – l’or et l’ivoire par exemple –, contribué à redéfinir la joaillerie moderne.