Abords de Notre-Dame : le square Jean XXIII va-t-il être sacrifié ?

Alors que la restauration de Notre-Dame de Paris avance à grands pas, le parvis et les abords de la cathédrale devraient eux aussi connaître d’importants changements, entrepris par la mairie de Paris. Le premier adjoint au maire de Paris, Emmanuel Grégoire, a ainsi partagé sur Twitter ce 26 avril une vidéo dans laquelle sont dévoilés les « travaux d’embellissement » des abords de Notre-Dame. 50 millions d’euros ont été alloués à ce chantier.

Derrière ces travaux se trouve le paysagiste belge Bas Smets, sélectionné en juin 2022 par la mairie de Paris après un concours de conception « pro-environnement ». L’objectif est de faire de l’île de la Cité un « microclimat durable » avec davantage d’espaces publics partagés. Le parvis, conçu comme une « clairière », sera entouré d’arbres nouvellement plantés pour renforcer sa végétalisation et les zones d’ombre. Une « fine lame d’eau » ruissellera lors des grandes chaleurs pour irriguer le parvis. Le parking souterrain sera quant à lui transformé en promenade intérieure, avec des « espaces d’accueil » intégrés, comme une bagagerie, des sanitaires, des salles pour les groupes, et un accès à la crypte archéologique de l’île de la Cité. Le mobilier actuel, constitué de bancs en bois vert, sera retiré pour être remplacé par un « nouveau mobilier », dont on ignore pour le moment le style.

Des interrogations sur le sort du square saint Jean XXIII

Toutefois, la vidéo soumise aux internautes ne fait pas mention du square Jean XXIII, situé à l’arrière de la cathédrale, dont le réaménagement pose question. Réputé pour sa beauté, notamment pour ses cerisiers du Japon aux fleurs roses, ce jardin a été créé en 1837 en remplacement du Palais de l’Archevêché, rasé après avoir été saccagé par des émeutes. Il est particulièrement apprécié des parisiens mais aussi des ornithologues, qui y observent des couples de faucons crécerelle sédentarisés.

Le 27 mars 2023, la mairie de Paris a soumis au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires le projet de réaménagement des espaces publics aux abords de Notre-Dame. Alors que le public, consulté en février 2022, s’était exprimé majoritairement en faveur d’une restauration à l’identique des jardins entourant Notre-Dame, plusieurs changements semblent malgré tout se profiler. Ainsi, le square Jean XXIII sera fondu avec le square de l’Île-de-France, connu pour abriter en son sein le Mémorial des martyrs de la Déportation. Les grilles qui l’entouraient seront par ailleurs retirées et le square ouvert et accessible 24h/24. En agrandissant et décloisonnant les espaces verts, la mairie de Paris veut notamment permettre une « fréquentation intense » avec plus de places assises et des pelouses sur lesquelles il sera possible de s’installer. Les parterres de fleurs seraient supprimés. Mais le retrait des grilles fait notamment craindre de possibles incivilités et la fin d’un lieu calme et serein juste à côté de la cathédrale.

De nombreuses interrogations demeurent donc quant à l’avenir du square Jean XXIII ainsi qu’à l’aménagement des abords. Mais une chose est sûre : le chantier de restauration de Notre-Dame progresse afin de rouvrir comme annoncé le 8 décembre 2024, fête de l’Immaculée Conception. Une restauration dont Anne Hidalgo a partagé une courte vidéo sur Twitter et qui donne à voir aux curieux et impatients des petits bouts de ce chantier titanesque et du travail incroyable réalisé à l’intérieur de la cathédrale, afin de redonner à Notre-Dame sa beauté légendaire et sa blancheur des premiers siècles :