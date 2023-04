À Lourdes, les pompiers se confient à la Vierge Marie

Le 8e pèlerinage international des sapeurs-pompiers se tiendra à Lourdes, du 27 avril au 1er mai. Il rassemble au sein du sanctuaire des pompiers venus de toute la France pour un temps spirituel fort.

Réjouissez-vous ! L’article que vous allez lire est entièrement gratuit. Pour qu’il le demeure et soit accessible au plus grand nombre, soutenez Aleteia Je fais un don* *avec réduction fiscale

Ils sont environ 240.000 en France et portent secours à près de 5 millions de personnes par an. Les sapeurs-pompiers volontaires et professionnels interviennent partout en France, parfois au péril de leur vie. Un métier exigeant, que certains ont décidé de confier à la Vierge Marie chaque année lors du pèlerinage des sapeurs-pompiers au sanctuaire de Lourdes. La 8e édition se tient cette année du 27 avril au 1er mai. Une soixantaine d’entre eux, issus de 22 départements, sont présents cette année, actifs ou retraités.

Plusieurs temps de prière sont organisés, notamment la traditionnelle procession mariale, un chapelet à la grotte, ainsi que des temps d’enseignement. Sept prêtres accompagnent les pompiers pèlerins cette année. La bénédiction des casques ainsi que l’hommage aux morts demeure l’un des moments les plus forts de ce pèlerinage. Un grand cierge sera béni et allumé à cet effet le dimanche 30 avril portant la mention « à nos camarades morts au feu ».

Pèlerinage des sapeurs pompiers de Lourdes

Les sapeurs-pompiers appelés à participer à ce pèlerinage n’ont pas le statut de militaire, à l’inverse de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris et des Marins-Pompiers de Marseille. Ces derniers seront quant à eux présents au Pèlerinage Militaire International, plus ancien, qui aura lieu du 12 au 14 mai.