Une messe de réparation présidée par Mgr Emmanuel Delmas s’est tenue dimanche 23 avril dans la basilique Sainte-Madeleine d’Angers dix jour après les actes de profanation perpétrés dans l’église.

Une messe de réparation a eu lieu dimanche 23 avril en la basilique Sainte-Madeleine d’Angers, après les graves actes de profanation perpétrés en son sein le 12 avril. Si les dégâts matériels, estimés à une dizaine de milliers d’euros, n’ont quant à eux pas été réparés, cette messe a en revanche permis, par un rite pénitentiel, de restaurer la pureté de ce lieu sacré qu’est l’église, entachée par des actions « gravement injurieuses ».

Dans cette basilique angevine, plusieurs statues ont été décapitées, le maître-autel saccagé et des croix et cierges brisés. Mgr Emmanuel Delmas, évêque d’Angers, a présidé la messe et prononcé l’homélie. « Les statues, les monuments et mobiliers qui ornent nos églises ne sont pas là par hasard. Ce sont des symboles qui expriment une dimension de notre foi chrétienne et c’est pour cela qu’ils participent à une catéchèse et nous ouvrent au mystère du Christ », a notamment prêché l’évêque, avant de déclarer : « nous savons qu’ils seront restaurés et les sentiments qui nous habitent sont des sentiments d’espérance. »

Une violente intrusion dans « l’intimité spirituelle »

Comparant l’église de la Madeleine à l’auberge où le Christ a partagé un repas avec les disciples d’Emmaüs (évangile du jour, ndlr), Mgr Delmas a ajouté que « l’église est au fond cette auberge où la communauté paroissiale vient retrouver des forces et témoigner que le Christ est ressuscité. » La communauté chrétienne, a-t-il achevé, est invitée à « à se laisser réparer dans la vie du Christ miséricordieux. »

Le père Magloire, curé de la paroisse Saint Jean-Paul II, a lui aussi pris la parole afin de remercier Mgr Delmas de sa venue, et réitérer ses encouragements à ses paroissiens. « Dans un mouvement de relecture, cet événement nous est apparu comme une réelle épreuve spirituelle pour l’ensemble de la communauté paroissiale, car il s’est agi réellement de la violation de notre espace sacré liturgique et de prière ; comme une violente intrusion dans notre intimité spirituelle. C’est pourquoi, nous recevons de la part du Seigneur la célébration eucharistique que nous venons de vivre avec vous, comme une vraie consolation et une remise à flot spirituelle, un vrai chemin d’Emmaüs. »

Un suspect interpellé

L’église de la Madeleine demeurera ouverte en attendant les prochains travaux de restauration. Le père Magloire a ainsi exhorté chacun « à y venir pour les différentes célébrations et même en dehors pour y respirer l’amour de Dieu », rappelant que l’église, « dédiée au Sacré Cœur de Jésus, a pour vocation d’être un lieu de manifestation et de diffusion de l’amour inconditionnel de Dieu pour tout homme, et un havre de paix ! »

Mardi 18 avril, un suspect d’une cinquantaine d’années a été interpellé, déjà connu des services de police. Il a cependant été interné au sein d’une structure psychiatrique, et devait être entendu dans les jours qui ont suivi son interpellation. Pour mémoire en 2021, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur, 857 actes antichrétiens ont été dénombrés.

