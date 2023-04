Charles III recherche ses sonneurs de cloches !

Alors que couronnement de Charles III est prévu le 6 mai, tout ne semble pas encore prêt. 8.000 sonneurs de cloches sont actuellement recherchés dans tout le Royaume-Uni pour faire honneur au futur souverain.

Réjouissez-vous ! L’article que vous allez lire est entièrement gratuit. Pour qu’il le demeure et soit accessible au plus grand nombre, soutenez Aleteia Je fais un don* *avec réduction fiscale

38.000 : c’est le nombre de Britanniques qui devraient faire sonner les cloches de toutes les églises du Royaume-Uni le 6 mai, jour du couronnement de Charles III. Seulement, à environ deux semaines de cette cérémonie fastueuse, quelque 8.000 personnes manquent encore à l’appel. Pour perpétuer cette tradition séculaire, seules des petites mains sont nécessaires afin d’actionner les cordes de bas en haut : pas de systèmes de sonneries automatiques dans les églises britanniques !

C’est la raison pour laquelle le Conseil central des sonneurs de cloches d’églises du Royaume-Uni s’est empressé de mettre en place une campagne de « recrutement » de bénévoles à l’échelle nationale, afin de mobiliser le plus de monde possible pour le jour J : « Ring for the King » (Sonnez pour le Roi).

Une formation à l’art de sonner

Une fois recrutés, les bénévoles sont formés à l’art de sonner. Un véritable défi pour le Conseil des sonneurs, puisqu’il se peut que beaucoup de bénévoles arrivés sur le tard ne bénéficient pas suffisamment tôt de cette formation… Fait réjouissant, la jeunesse se mobilise de plus en plus pour combler le manque d’effectifs, a relevé le journal britannique The Telegraph, là « où ceux qui se manifestaient auparavant étaient surtout des retraités, ou des personnes qui se dirigeaient vers la retraite, avec du temps libre ». Ainsi, « les nouvelles recrues sont plus jeunes, désireuses de s’impliquer dans la communauté ».

En 1953, les cloches de tout le pays avaient sonné pour le sacre de la reine Elisabeth II, ainsi que le jour de sa mort, le 8 septembre 2022. Véritables âmes d’une commune et d’un pays, les cloches des églises marquent le temps liturgique et civil d’événements douloureux et heureux.