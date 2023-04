Joie, gratitude, attente, fatigue, douleur… La Bible peut être un excellent guide pour celles qui désirent vivre leur grossesse sous le regard de Dieu.

Se tourner vers la Bible en période de changement et d’incertitude est tout à fait naturel. Cela est particulièrement vrai durant la grossesse. Lire un verset ou un passage qui évoque ce moment important dans la vie d’une femme peut être un moyen d’exprimer sa joie ou sa gratitude, mais aussi de trouver du réconfort et de la paix.

Ainsi, lorsqu’on apprend sa grossesse, les paroles de la Vierge Marie, lors de l’Annonciation peuvent se faire nôtres : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! Il s’est penché sur son humble servante ; désormais tous les âges me diront bienheureuse » (Lc 1, 46-48). Et en cas d’un coup de fatigue, on peut toujours compter sur le livre d’Isaïe ou bien sur le chapitre 16 de l’évangile de saint Jean lorsque la date du terme approche. Voici une sélection des plus beaux versets bibliques sur la grossesse pour se rappeler que Dieu a toujours un plan pour nous et qu’Il est sans cesse à nos côtés, y compris pendant la grossesse.